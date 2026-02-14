San Valentín con aguaceros en gran parte del país y temperatura fresca

Este sábado, permanecerá la humedad e inestabilidad debido a los efectos de la vaguada y la proximidad de un sistema frontal que se moverá al noreste de la isla, provocando aguaceros fuertes localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento

El Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet) informa que esas precipitaciones serán en provincias de las regiones: norte, nordeste, la llanura oriental, así como la cordillera Central y la zona fronteriza, entre las que se encuentran: Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y El Gran Santo Domingo.

Alerta contra inundaciones

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene el nivel de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas, para las siguientes provincias: Espaillat, María trinidad Sánchez, Duarte, Puerto Plata y Hermanas Mirabal.

“Mañana domingo, el distanciamiento del sistema frontal y el ingreso de una masa de menor contenido de humedad inhibirán los desarrollos nubosos y la actividad de lluvias sobre nuestro territorio.

Sin embargo, una vaguada en los niveles medios de la troposfera, el flujo de viento moderado a fuerte del noreste y los efectos de calentamiento diurno estarán provocando incrementos nubosos en horas de la tarde con lluvias aisladas y ráfagas de viento hacia el noreste, valle del Cibao, la llanura oriental y la cordillera Central. Especialmente en: Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, El Seibo, La Altagracia y Santo Domingo”.

Pronósticos locales

En el Gran Santo Domingo: nublado con aguaceros, tronadas y ocasionales ráfagas de viento después del mediodía.