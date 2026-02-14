Abinader premia la permanencia en los cuerpos castrenses

El presidente Luis Abinader expresó su “orgullo y admiración” por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al encabezar el acto de salutación solemne de oficiales que conmemoran 35, 30, 25 y 20 años de servicio ininterrumpido, resaltando que la República Dominicana se ha consolidado como “un faro de paz, tranquilidad y estabilidad” en la región gracias al fortalecimiento y trabajo de estos cuerpos.

Durante su intervención, el jefe de Estado felicitó a las promociones aniversarias y destacó su vocación de servicio.

“Para mí es un gran orgullo y satisfacción en el día de hoy darles la felicitación por este aniversario de graduación. Siempre he tenido una admiración por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero desde que llegué al Gobierno en el 2020 esa admiración se ha multiplicado y se ha convertido en orgullo, porque ustedes son los que sostienen la paz en nuestra nación”, expresó Abinader.

El presidente Abinader resaltó que, en comparación con otros países, la República Dominicana, junto a Centroamérica y el Caribe, se mantiene como un referente de estabilidad, aun frente a los desafíos derivados de la situación en el país vecino.

En ese contexto, destacó el reconocimiento internacional que ha recibido el país por el manejo de la seguridad fronteriza, citando la reciente visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien según indicó valoró la organización y el control en la frontera dominicana, así como la construcción de la verja perimetral.

Asimismo, reafirmó el compromiso de su gestión con la dignificación, mejora y equipamiento de las instituciones castrenses y policiales.

“Desde que llegué al Gobierno ha sido una intención mejorar toda la infraestructura; lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. El equipamiento hoy es muy diferente a cuando llegamos, y lo continuaremos fortaleciendo para tener unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional como se merecen”, exclamó el mandatario a través de un comunicado de prensa.

El mandatario reiteró su orgullo por el trabajo que realizan los hombres y mujeres que integran estos cuerpos, quienes dijo arriesgan sus vidas a diario para garantizar la paz y la soberanía nacional.

“Hoy me siento un presidente orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, orgulloso de ustedes, de seguir construyendo un país cada vez más seguro e independiente y como dije anteriormente somos el faro de paz, de tranquilidad y de estabilidad de la región en gran parte gracias a su trabajo. Que Dios los bendiga a todos”, concluyó.

Las promociones que estuvieron presentes fueron: los de 35 años, Coronel José Pierret Thomas; Almirante Juan Alejandro Cambiaso y Cacique Caonabo. De 30 años, Coronel Elías Piña. De 25 años, General Máximo Gómez y General Gaspar Polanco y Borbow, y de 20 años, General Gaspar Polanco; General de Brigada Técnico de Aviación Ernesto Tejeda Matos y Capitan Gabino Simonó.

Tras las salutaciones, los oficiales entregaron presentes al jefe de Estado en nombre de las distintas promociones de los cuerpos castrenses.