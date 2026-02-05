Se registra falla en estaciones del Metro en SDE

En la tarde de este jueves se produjo una falla técnica en las estaciones del Metro ubicadas en Santo Domingo Este que provocó largas filas y retrasos en el servicio de transporte.

A través de un comunicado de prensa, el Metro de Santo Domingo comunicó que la falla, ya corregida, se presentó en uno de los trenes mientras transitaba por el tramo comprendido entre las estaciones Trina de Moya y Concepción Bona.

“La incidencia fue atendida oportunamente por el equipo técnico correspondiente, y la circulación de trenes se irá regularizando de manera progresiva, conforme a los procedimientos operativos vigentes. El Metro de Santo Domingo reafirma su compromiso con la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio, agradeciendo la comprensión de los usuarios”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación.

La institución indicó que la situación no representó riesgo alguno para los usuarios y que de inmediato, fueron activados los protocolos de seguridad establecidos, procediéndose al desalojo ordenado del tren, con el acompañamiento del personal operativo y de seguridad del sistema.

Varios usuarios del servicio de transporte indicaron que el desplazamiento entre una estación a otra se tomaba alrededor de 10 minutos.