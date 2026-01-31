Reconocen al español más longevo en el país

El pasado lunes 15 de diciembre, la Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana, Inc. (Finmiesp) otorgó un alto reconocimiento Don Manuel Rodríguez Maire por ser un referente excepcional de entrega y valores para ambas naciones.

El encuentro ocurrió en la residencia de la familia Rodríguez Álvarez en un acto cargado de emotividad donde su esposa Josefina Álvarez y su hija, María Rodríguez, recibieron a la comitiva de la fundación para celebrar la vida de Don Manuel, conocido por ser el español más longevo en República Dominicana.

Como testigo y protagonista de la historia de la inmigración española en tierra dominicana, la directiva realizó la entrega de la placa cuya inscripción resalta los “méritos excepcionales” de Rodríguez Maire y su papel como “modelo ejemplar a seguir” para las presentes y futuras generaciones.

El homenaje fue encabezado por los principales directivos de la fundación y la asistencia de figuras prominentes de la sociedad y el empresariado dominicano, destacándose la presencia de Don Pepín Corripio y su señora, Doña Ana María, quienes acompañaron a los familiares en este emotivo reconocimiento a la trayectoria de un amigo entrañable.

Lorea Arribalzaga Ceballos, embajadora de España en la República Dominicana, acudió personalmente para extender sus felicitaciones a Don Manuel, resaltando la importancia de mantener vivos estos vínculos que fortalecen la hermandad entre España y la República Dominicana a través de sus ciudadanos más destacados.

La entrega de la placa fue encabezada por los principales directivos de FINMIESP: su presidente, Don José Vitienes; la vicepresidente, Doña Elena Viyella de Paliza; y el primer vocal, Don Manuel García Arévalo.

La Fundación de la Inmigración Española en la República Dominicana (FINMIESP) es una institución dedicada a preservar, investigar y enaltecer el legado de los inmigrantes españoles en el país, reconociendo el impacto positivo que su cultura, trabajo y valores han tenido en el desarrollo de la sociedad dominicana.