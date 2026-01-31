Fuerza del Pueblo reitera que el monorriel no es la opción más viable para Santo Domingo

El ingeniero César Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo (FP), reiteró que esa organización no se opone a la ejecución de obras de infraestructura, pero insistió en que el monorriel de Santo Domingo no es la opción más eficiente ni la más adecuada para resolver los problemas de tránsito y movilidad en la capital.

“Quiero dejar algo claro desde el inicio: la Fuerza del Pueblo nunca estará opuesta a una obra de infraestructura que se realice en el país, y mucho menos a una que busque mejorar el tránsito y la movilidad. Lo que planteamos es que, si existen medios más eficientes y ya probados, deben ser esos los que se elijan”, expresó en una entrevista.

El dirigente político explicó que la FP cuenta con una comisión técnica permanente que evalúa los principales proyectos de infraestructura nacional, de la cual forma parte Wilkin Moreno, especialista en gestión de riesgos y titular de la Secretaría de Riesgos de la FP, quien acompañó a Fernández en la entrevista y explicó las debilidades de seguridad del monorriel.

Mientras que Jeffrey Infante, ingeniero civil y exviceministro de Obras Públicas en la región norte durante siete años, explicó el fracaso de la experiencia del monorriel de Santiago.

Fernández indicó que el análisis del monorriel se aborda desde tres perspectivas fundamentales: un enfoque macro de movilidad urbana; el componente de seguridad; y la experiencia concreta del monorriel que actualmente se construye en Santiago.

Al referirse al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, elaborado por el propio Gobierno dominicano, Fernández precisó que dicho estudio evaluó varias alternativas de transporte masivo y seleccionó tres sistemas finalistas, a los cuales se les asignó una puntuación técnica.

“Según el propio estudio oficial del Gobierno, el monorriel quedó en tercer lugar, mientras que el sistema de metro obtuvo la mejor calificación”, indicó.

Subrayó que incluso representantes del propio Gobierno han reconocido públicamente que el metro es la mejor opción técnica, pero que la decisión de optar por el monorriel se ha justificado principalmente por razones económicas.

“El problema es que un sistema de transporte masivo no solo debe ser económicamente viable; debe ser capaz de mover grandes volúmenes de pasajeros. En ese punto, el monorriel presenta limitaciones importantes”, advirtió.

Fernández explicó que el sistema de monorriel proyectado para Santo Domingo, que originalmente correspondía a la Línea 3 del Metro, tendría una capacidad inicial aproximada de 12,500 pasajeros por hora por sentido, una cifra considerablemente inferior a la que puede movilizar un sistema de metro convencional.

“Estamos hablando de movilidad real, de pensar a largo plazo. Por eso insistimos en que, según los propios datos del Gobierno, el metro sigue siendo la opción más eficiente y con mayor capacidad para una ciudad como Santo Domingo”, concluyó.