Deploran contaminación por barcaza en Los Negros, Pueblo Viejo de Azua

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), consideraron que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se desacredita por completo al certificar que en Los Negros, Pueblo Viejo de Azua, no existe contaminación atmosférica.

La semana pasada el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que realizó una investigación en Los Negros, Pueblo Viejo de Azua, que determinó que en la zona no existe contaminación atmosférica, desmintiendo con este anuncio las reiteradas denuncias de las comunidades de que están siendo afectadas por la permanente humareda y ruido de las barcazas de generación eléctrica propiedad de la firma turca Karpowership, fondeadas en el lugar.

Las organizaciones respondiendo a este anuncio del Ministerio de Medio Ambiente, citan un refrán popular que dice que “lo que está a la vista no necesita espejuelos”.

“Ningún estudio puede negar o ignorar lo que a simple vista se puede constatar en Los Negros, que es que tres barcazas de generación eléctrica quemando el combustible más sucio del mundo que es el bunker C, cogestionan el aire de la zona con un espeso humo negro que enferma a la población”, dijeron.

Señalaron que una parte considerable de la población de Los Negros ha tenido que mudarse a otras comunidades para evitar que sus familias sean afectadas por enfermedades respiratorias, especialmente los niños y los adultos mayores.

Además, alegaron que los resultados de este estudio del Ministerio de Medio Ambiente están en abierta contradicción con el hecho universalmente establecido de que los generadores de estas barcazas han sido construidos bajo estándares de la Organización Marítima Internacional, OMI, para barcos, que permiten emitir 15 veces más contaminación de dióxido de nitrógeno que una planta de carbón promedio del mismo tamaño en los EUA, en consideración de que se supone que estarán en altamar y en movimiento.

“Eso quiere decir que la cantidad de dióxido de nitrógeno emitida por los generadores de estas barcazas es equivalente a cientos de miles de automóviles modernos de baja emisiones, o miles de camiones diésel de servicio pesado, según la opinión del experto internacional en calidad de aire, Gregory Howard, miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW,” subrayaron.

Invitaron a los medios de comunicación y a todo aquel que quiera comprobar la verdad a que llegue por cinco minutos a Los Negros para que pueda ver son sus propios ojos el humo de estas barcazas y respirar con sus propios pulmones el aire contaminado del lugar.

“Estas barcazas han degradado un paraíso natural en un verdadero infierno, en el cual es imposible vivir”, enfatizaron.

Expresaron que el anuncio de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en estos momentos se debe al temor que siente el Gobierno de que un juez o jueza tenga el valor de cumplir con su deber y dicte una sentencia que obligue al retiro de estas barcazas.

Observaron que en estos momentos la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Tribunal de 1era Instancia de la provincia de Azua está conociendo el recurso de amparo en contra de estas barcazas interpuesto por la comunidad y por INSAPROMA y el CNLCC.

Denunciaron que junto a este anuncio totalmente falso y mendaz de la inexistencia de contaminación atmosférica en Los Negros, el Gobierno está presionando para que este recurso legal no se siga conociendo en Azua.

“Es muy bochornoso, muy cara dura, decirle al pueblo de Azua que en Los Negros no existe contaminación atmosférica cuando todo el mundo allí es testigo de esta contaminación”, comentaron.

Indicaron que la gente de Azua conoce e interactúa con vecinos de Los Negros que están enfermos a causa de la contaminación de esas barcazas, y también ellos se sienten igualmente amenazados por esta contaminación.

Plantearon que no se puede aceptar como bueno y válido el resultado de una investigación realizada por una parte interesada como es el Gobierno a través de Medio Ambiente, y sin la participación de las comunidades.

Afirmaron que el comportamiento de Medio Ambiente en el caso de Los Negros es una prueba más de que este ministerio se ha convertido en una agencia facilitadora y cómplice para que el gran capital nacional y extranjero deprede con toda impunidad los recursos naturales y el medio ambiente del país.

“En vez de proteger los recursos naturales y el medioambiente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoya sin ningún escrúpulo que el país se llene de zonas cero o zonas de sacrificio como son la provincia Peravia, Azua, Cotuí de la provincia Sánchez Ramírez y más recientemente Manzanillo, en la provincia Montecristi”, testimoniaron.

Advirtieron que de seguir por este camino, el país perderá sus principales recursos naturales y será imposible vivir por el grave deterioro del medio ambiente, del cual depende la calidad de vida de la población.