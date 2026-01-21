Lluvias este Día de La Altagracia en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles Día de La Altagracia se registrarán algunas lluvias, producto del viento del este.

Estas lluvias se esperan sobre Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Samaná, La Altagracia, entre otras áreas.

Asimismo, durante la tarde el Indomet pronostica que para la tarde se espera que estas lluvias se desplacen a zonas aledañas, ocurriendo aguaceros en La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y el Gran Santo Domingo.

Para la noche estas lluvias disminuirán gradualmente en la mayoría de las localidades, esperándose solamente en sectores costeros del Atlántico.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables, debido a la estación del año y el viento fresco de dirección noreste.

Además podría presentarse neblinas durante las primeras horas de la mañana en distintas zonas montañosas y algunos valles.

Condiciones marítimas

Se les recomienda a operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa atlántica, desde Cabo Engaño, en La Altagracia, hasta Cabo Francés Viejo, en María Trinidad Sánchez, y la costa caribeña, desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata (Pedernales), permanecer en puerto.

Esto debido a viento moderado con aisladas ráfagas de viento y olas peligrosas. Al resto del perímetro costero se le recomienda navegar con precaución próximo al perímetro sin aventurarse mar adentro.