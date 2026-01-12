Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Hombre queda atrapado bajo escombros durante trabajos de Inapa en Licey al Medio

Hombre quedó atrapado en los escombros mientras se realizaban trabajos de construcción del sistema cloacal a cargo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, en Licey al Medio en Santigo.

Onelio DomínguezSantigo, RD

Equipos de rescate intentaron auxiliar este martes a un hombre que quedó atrapado bajo los escombros, mientras se realizaban trabajos de construcción del sistema cloacal a cargo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), en el municipio de Licey al Medio en Santigo.

De acuerdo con informaciones preliminares, el incidente ocurrió cuando se desarrollaban labores de excavación, quedando uno de los trabajadores sepultado tras un derrumbe de tierra, lo que movilizó de inmediato a los organismos de socorro.

En el hecho, otro trabajador resultó afectado y fue trasladado a un centro de salud para recibir atenciones médicas, cuyo estado no ha sido precisado hasta el momento.

Al lugar acudieron unidades de emergencia, quienes continúan las labores de rescate, mientras las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el suceso.

