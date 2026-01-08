A nueve meses del Jet Set, sacerdote Marino Alcántara dice justicia dominicana es selectiva

“Nosotros seguimos pidiendo justicia, pero parece ser que la justicia dominicana no es ciega, tiene vista, pero una tiene una vista muy selectiva”, expresó el padre Marino Alcántara de la arquidiócesis Padre Montesinos.

Estas palabras fueron ofrecidas por el sacerdote previo a dar inicio a la ceremonia religiosa conmemorada en honor a las víctimas del Jet Set, en la misma “zona cero”, este jueves 8 de enero.

Familares y amigos acuden a ceremonia religiosa en conmemoración a las víctimas del Jet Set.José Alberto

Alcántara aseguró que la justicia dominicana se mantiene empecinada y distraída en perseguir las “negociaciones con los que se robaron el dinero del país”.

“Con políticos de los partidos tradicionales del sistema para negociar con ellos de los mil millones que te robaste, ¿cuántos millones tú vas a devolver? ¿Tres o cuatro? Y entonces en base a eso se está dando la impunidad”, expresó.

Asimismo, aseguró que la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril del pasado año, que cobró la vida de más de 230 personas y más de 180 heridos, tras colapsar el techo de la discoteca Jet Set, “ha sido dejada de lado” por las autoridades y no es un interés de justicia.

Alcántara aseguró que la poca concurrencia de personas a las misas celebradas se debe a “recomendaciones” de terceros.José Alberto

Alcántara, aparte de criticar la justicia dominicana, también aseguró que la poca concurrencia de personas a las misas celebradas en honor a las víctimas se debe a “recomendaciones” por partes interesadas.

“Acuérdense que este hecho fueron tuntumpotes los dueños de esto aquí. ¿O no saben ustedes que hasta el abogado del presidente está del lado de defender a esta familia? No queremos juzgar a nadie por anticipado, pero si hubiese sido el muchacho que se robó el conejo, tuviera preso”, dijo Alcántara.

“Se está ejerciendo presión, sí, tenemos gente a la que han presionado finamente, incluso le han dicho que si sigue yendo ahí, fácilmente las negociaciones y las retribuciones que pueda recibir puede que tengan menos”, agregó.

Familiares y amigos asisten a misa por los 9 meses de la tragedia del Jet Set.José Alberto

A la ceremonia asistieron familiares y allegados de las víctimas y tuvo inicio a las 10:00 de la mañana, fue celebrada por el padre Marino Alcántara, acompañado por los sacerdotes Juan Ramón Rodríguez y Enerio Vázquez.