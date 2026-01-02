Primeros nacimientos 2026: Trillizos, cesáreas, prematuros y madre adolescente

En el inicio del nuevo año 2026, la Maternidad de la Mujer registró el nacimiento de trillizos, los trillizos nacieron alrededor de las 9:00 de la mañana, con apenas un minuto de diferencia entre cada uno, marcando uno de los acontecimientos más relevantes del inicio de año en el centro de salud.

Los recién nacidos son dos hembras y un varón, hijos de Danesy Nicol de Mora, de 28 años, residente en el sector Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, y de su esposo Christopher Aracena Noboa, de 24 años, quienes celebran con emoción la llegada de sus trillizos, un acontecimiento que ha generado alegría en sus padres y familiares.

reynaldo almánzar

Mientras que en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA), se registró el primer nacimiento del año, fue una hembra llamada Samara de los Santos Hernández, quien llegó al mundo en perfecto estado de salud vía cesárea y un peso de 8 libras.

Su madre Sorilennys Hernández, de 32 años de edad y residente en Yamasá, Peralvillo, de la provincia Monte Plata , agradeció al equipo médico que participó durante el parto, asimismo también resaltó el buen trato del centro de salud.

san lorenzo de los mina

El primer nacido en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, se produjo a las 12:00 AM, según reportó el centro.

El primigenio nacimiento del año se realizó mediante cesárea a la madre Marianny Encarnación de 19 años, quien tuvo a su hijo junto al apoyo y alegría de sus familiares.

nuestra señora de la altagracia

También, se registró en el Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia (HUMNSA) el primer bebé dado a luz por el centro, una niña que llegó al mundo sin complicaciones de salud vía cesárea a las 6:49 am, con un peso de 7 libras y 5 onzas.

La madre de la pequeña llegó al hospital vía emergencia con su embarazo a término de 39 semanas. La infante llamada Yaidelyn, es hija de la adolescente Yanianny Marte de 16 años de edad, residente del sector la Surza.

en hospital de ocoa

Irver Quezada, con un peso de 8 libras y 9 onzas, es el primer bebé nacido este 2026 en el Hospital San José, en Ocoa.

El nacimiento se produjo a las 8:20 minutos de la mañana de este primero de enero, mediante cesárea, llegando el niño al mundo en perfecto estado de salud.

en el homs

El bebé Benjamín Odiel Domínguez Marichal se convirtió en el primer nacimiento registrado en la maternidad del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) en este año 2026.

Benjamín es hijo del periodista santiaguero Onelio Domínguez y de Rosanna Marichal, y llegó al mundo mediante cesárea, adelantando su nacimiento, que estaba previsto para el próximo 5 de febrero. Domínguez es periodista de Listín Diario en la ciudad corazón y también corresponsal para Telenoticias, del canal 11.