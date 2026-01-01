Dos niños resultan heridos durante trifulca en Santiago en las festividades de Año Nuevo

Dos menores de edad resultaron heridos mientras jugaban en el frente de su vivienda la mañana de este jueves, luego de armarse una trifulca a piedras protagonizada por varias personas que habían amanecido consumiendo bebidas alcohólicas en el distrito municipal Santiago Oeste, provincia de Santiago.

El hecho ocurrió pasadas las 8:00 de la mañana de este jueves en el sector Los Rieles del sector Ingenio, específicamente en la calle Macario Sánchez, en el distrito municipal Santiago Oeste, cuando un grupo de jóvenes que aún permanecía ingiriendo alcohol y escuchando música a alto volumen en un centro de diversión cercano se enfrascó en una discusión que degeneró en un pleito a pedradas.

En medio del altercado, dos niños que se encontraban jugando frente a su residencia fueron impactados por las piedras, resultando con heridas que obligaron su traslado de emergencia al Hospital Infantil Doctor Arturo Grullón , donde recibieron atenciones médicas.

Su traslado fue realizado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas apresadas en relación con este hecho.

Familiares de los menores exigen justicia y la pronta detención de los responsables.

El abuelo de los niños, Senón Montero Montero, quien ofreció declaraciones al Listín Diario, hizo un llamado a las autoridades para que identifiquen y sometan a la justicia a quienes protagonizaron la trifulca que dejó a sus nietos heridos.

El caso ha generado preocupación entre los residentes del sector, quienes denuncian la frecuencia de desórdenes vinculados al consumo de alcohol en la zona y piden mayor presencia policial para evitar hechos similares.