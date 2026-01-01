Año Nuevo inició con lluvias y calles desoladas en el Gran Santo Domingo

Bajo un cielo nublado y la brisa, desde tempranas horas de Año Nuevo, el Gran Santo Domingo amaneció desolado, tras las celebraciones de Nochevieja.

Durante una visita a distintos lugares populosos de la ciudad, Listín Diario constató un número escaso de personas desplazándose por las calles.

Al recorrer el Malecón de Santo Domingo, los ciudadanos que se encontraban disfrutaban de la vista al mar, mientras tomaban bebidas alcohólicas.

La mayoría de las personas que se encontraban en el lugar coincidían con la idea de estar allí relajándose, mientras disfrutaban del oleaje del mar Caribe.

“Yo vine aquí con mi esposo a disfrutar de la vista y salir de la rutina y nos ha encantado, no hay ruido para ser un día como lo es hoy, primero de enero, todo esta muy tranquilo en verdad”, expresó Inés González.

En cuanto al ambiente, reporteros de este diario lo percibieron tranquilo y silencioso, en comparación con otros días de festividades navideñas en los que se observa la zona costera con música en un volumen alto.

En esta ocasión, el único sonido que predominó fue el del mar, golpeando con fuerza el muro del malecón y el viento que corría sin interrupciones.

Por su parte, la calle George Washington se encontraba cerrada debido a la fiesta de fin de año que realizó ayer la empresa Telemicro. Allí los encargados de la celebración se encontraban recogiendo y limpiando la zona.

En esta área, reporteros observaron restos de la organización de la actividad, así como el personal desmontando tarimas y retirando equipos, lo que provocó restricciones en el tránsito vehicular y peatonal en varios tramos de la vía.

Sin embargo, no se evidenciaron rastros de personas que habían asistido a la fiesta.