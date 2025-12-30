Último martes del año con buen clima y mucho sol

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este martes, último del año 2025, se espera un cielo mayormente soleado y con poca nubosidad, en gran parte del territorio nacional.

El Indomet precisa que este clima es debido a un sistema de alta presión que continúa dominando las condiciones climáticas, generando una masa de aire con bajo contenido de humedad.

Estas condiciones favorecerán un tiempo estable y seco en horas matutinas, extendiéndose hasta la tarde.

En cuanto a las lluvias, el Indomet precisa que estas continuarán siendo escasas.

No obstante, se esperan algunas lluvias débiles sobre los sistemas montañosos de la cordillera Central y la Sierras de Neiba y Bahoruco durante la tarde hasta primeras horas de la noche.

En cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán agradables y frescas durante el día, extendiéndose a la noche y madrugada de este miércoles.

Esto debido a la época y mes del año, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde podrán ocurrir nieblas y neblinas.