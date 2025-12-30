Codue: El alza de la canasta básica y la delincuencia son los principales desafíos de RD para 2026

El Año Nuevo se aproxima y comenzará marcado por desafíos económicos y sociales. Siendo el alza de los precios de los alimentos, la delincuencia, la violencia y la inseguridad los principales problemas que enfrenta República Dominicana.

Así lo detalla el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), a través de un documento aborda el “complejo panorama económico, social e institucional que atraviesa el país, así como los desafíos que se proyectan de cara al año 2026”. A su vez, exponen las estrategias para afrontarlo.

En el plano económico, “observamos con preocupación una marcada desaceleración del crecimiento, altos niveles de endeudamiento público y un sostenido incremento en el costo de la vida. El alza de los precios de los alimentos y la disminución del poder adquisitivo afectan de manera directa a los sectores más vulnerables de la población, generando angustia e incertidumbre en miles de familias dominicanas”, señala el escrito.

Ante este desafío, exhortan a la sociedad a promover la agricultura familiar y hogareña con el desarrollo de invernaderos y la creación de puntos de distribución eficientes mediante mercados y ventas populares.

Respecto a la economía y el apoyo al campo, “resulta prioritario continuar con prontitud el fortalecimiento del aparato productivo real, invirtiendo en caminos vecinales, asegurando la compra de los productos agrícolas y garantizando el pago oportuno a los productores, reconociendo el valor estratégico del sector agropecuario para la seguridad alimentaria y la estabilidad social”, puntualiza el Codue.

Sobre la inseguridad ciudadana

En el panorama de la inseguridad ciudadana reflejado en el incremento de la delincuencia y la violencia, el Codue afirma que esta realidad “demanda políticas públicas más firmes, preventivas y humanas, que fortalezcan la institucionalidad y garanticen la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.

Asimismo, alertan sobre el impacto negativo que generan las instituciones y los casos de corrupción que se han evidenciado en el país, al tiempo de asegurar que esto “profundiza la desconfianza social y pone en riesgo la estabilidad democrática que tanto valoramos como nación”.

Por lo que exhorta a dar continuidad a los programas en curso que promuevan la integración multisectorial, involucrando al Estado, las comunidades, las iglesias y la sociedad civil, asegurando que “juntos podremos avanzar hacia entornos más seguros”.

Otros retos en RD

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) también ha manifestado su inquietud por la calidad de los servicios públicos esenciales como la salud y la educación.

En cuanto a esto, aseguran que la educación es el eje transformador y debe seguir siendo una prioridad nacional.

“La educación debe ocupar un lugar central en la agenda nacional, no solo como una asignación presupuestaria, sino como una política integral orientada a la formación en valores, la empleabilidad y la cohesión social”, reseña el comunicado.

Respecto a la migración, la organización que agrupa a líderes y representantes de iglesias evangélicas, afirma que se debe dar cumplimiento a la Ley 285-04 y a los protocolos establecidos, al tiempo de invertir en tecnología y fortaleciendo la vigilancia por aire, mar y tierra.