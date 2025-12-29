Cruz Jiminián: Nunca, nunca, nunca hicimos convenio con administración 2020-2025 de Senasa

El equipo legal del doctor Félix Antonio Cruz Jiminián informó sobre la suspensión de la rueda de prensa convocada para este lunes 29 de diciembre de 2025, pautada para las 9:30 de la mañana, en la clínica Cruz Jiminián.

El doctor informó que el encuentro con la prensa, donde respondería a los señalamientos sobre la presunta participación de su clínica en el caso Senasa, fue aplazado para los primeros días de 2026 por el fallecimiento de la madre de uno de sus representantes legales.

Sin embargo, el reconocido galeno adelantó y negó enfáticamente la supuesta implicación de su centro médico en el caso de presunta corrupción administrativa en contra del Senasa, como señaló que algunos medios de comunicación habían difundido.

Aseguró que nunca se firmó ningún acuerdo durante la gestión de Santiago Hazim, exdirector de Senasa y principal implicado en el caso.

“Dijeron que la clínica se había beneficiado. Mentira, mentira y mentira. Nunca, nunca, nunca hicimos ningún tipo de convenio con esa administración 2020-2025, nunca. La visitamos varias veces para tratar que se ajustaran los precios como decía el contrato”, aseguró Jiminián en una llamada telefónica con el programa televisivo La Opción de la Mañana, de Telemicro, canal 5.

Durante su intervención en el programa, Jiminián aseguró que sería la única ocasión en la que hablaría del tema, y que no abundaría más sobre el mismo.

Asimismo, declaró que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) evaluaba cada seis meses a la clínica, otorgándole la clasificación más alta dada en el país, la clase A, por actuar apegado a la ética, moral y a los principios.

Finalmente, enfatizó que lejos de beneficiarse de Senasa, fue el seguro que se benefició de los servicios brindados por su clínica, conduciéndola a una crisis financiera.

“Doce mil expedientes que Senasa no podía auditarlos, es decir, una deuda para clínica inaguantable… En tremendo error caímos nosotros. Al principio, era factible porque nada más había un millón de afiliados y no venían tantos, pero al aumentar a 5 millones y la gente saber que tenía derecho, aquí de todas partes del país venían”, expresó.