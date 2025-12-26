Yeni Berenice entrega juguetes en Villa Isabela

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llevó a cabo su tradicional entrega de juguetes a niños de su comunidad natal de Las Eneas, en Villa Isabela, Puerto Plata.

Durante la actividad efectuada en la mañana de jueves 25 de diciembre acompañada por el alcalde de Villa Isabela, Ruddy Leandro Gómez y el director regional Norte de la Policía Nacional, general Jorge Luis Galán Guerrero, quienes valoraron la importancia de estas iniciativas en favor de la niñez.

La actividad es realizada desde hace varios años, en esta localidad de la cual es oriunda la actual procuradora general de la República, llevando alegría a decenas de niños y niñas de su comunidad quienes disfrutan la entrega de juguetes, dulces y golosinas junto a sus familiares.