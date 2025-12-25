La Navidad que nace del barrio en Santiago

Esta Navidad, Santiago invita a recorrer una ruta diferente, donde las calles se convierten en espacios de encuentro, memoria y creatividad comunitaria. A través del programa Mi Barrio está en Navidad y su Ruta Navideña, varias comunidades ganadoras del concurso Decora tu Barrio abren sus puertas al público, ofreciendo experiencias organizadas en dos enfoques claros: los barrios de tradición y los barrios novatos, cada uno con propuestas y estilos distintos.

Categoría Tradición o Veteranos

Para quienes desean conectar con las expresiones navideñas más arraigadas, la categoría tradición reúne a comunidades con cinco años o más participando en el programa.

En este grupo se encuentra la calle La Muñeca del Ensanche Dolores, donde los visitantes pueden apreciar una propuesta estética construida principalmente a partir de cestos de ropa reutilizados, convertidos en los elementos primordiales de la decoración y organizados con una coherencia visual que resalta el valor del reciclaje y la creatividad comunitaria.

En esta misma categoría se destaca la calle 15 de Los Ciruelitos, convertida en un recorrido vivo por las tradiciones navideñas de la República Dominicana.

Allí se recrean escenas como la venta de periódicos de antaño, la presencia de boleros que evocan la Navidad de otras épocas, puestos tradicionales y un nacimiento instalado en plena calle, que sirve como eje central del montaje y conecta a los visitantes con la memoria cultural del país.

También forma parte de esta categoría la calle 9 de Los Ciruelitos, donde la decoración desarrolla un eje temático inspirado en pasajes bíblicos, desde escenas del Antiguo Testamento hasta representaciones como el huerto del Edén, ofreciendo un recorrido cargado de simbolismo religioso y narrativa visual.

Creatividad comunitariaListín Diario

Categoría Novatos

La categoría Novatos agrupa a comunidades que participan por primera vez, que están en su primer año, o que tienen menos de cinco años dentro del concurso.

En este enfoque se destacan las calles Eloy Colón y Juliana Peña, del sector Los Cocos de Jacagua, donde los visitantes pueden conocer una propuesta construida con fundas de helado, cajas de madera, galones y otros materiales reciclados. Con estos elementos, la comunidad creó distintos espacios navideños, incluyendo la representación de la cena, el nacimiento, la llegada de Juanita y otras áreas temáticas que invitan a recorrer la calle como si fuera un pequeño pueblo navideño.

Asimismo, la calle 9 de Buenos Aires ofrece una experiencia marcada por la creatividad y el ingenio en el uso de materiales reutilizados. Allí se emplearon botellas y cajas para construir trineos de Santa Claus reciclados, recrear la cena navideña e incluso montar un jacuzzi simbólico, convirtiendo la calle en un espacio lúdico que sorprende a los visitantes y demuestra el potencial creativo de la comunidad.

Una experiencia más allá de la decoración

Independientemente de la categoría, quienes visitan estas comunidades viven una experiencia completa. Los vecinos reciben al público con dulces típicos, jengibre y música navideña, y comparten el significado de cada elemento decorativo. Además, en varios de los barrios se realizan fiestas populares abiertas, con la participación de al menos tres artistas invitados, lo que convierte cada recorrido en una opción cultural y recreativa para toda la familia.

La Ruta Navideña de Mi Barrio está en Navidad se consolida así como una guía para recorrer Santiago desde lo comunitario. Ya sea siguiendo el camino de la tradición o descubriendo la frescura de los barrios novatos, el público puede visitar una Navidad viva, construida por la gente y sostenida por el trabajo colectivo.