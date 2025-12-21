Retienen cientos de motocicletas en Puerto Plata en operativo “Navidad con garantía de paz 2.0”

Agentes de la Policía Nacional han retenido a cientos de motocicletas en diferentes barriadas de Puerto Plata, como parte del operativo “Navidad con garantía de paz 2.0”, el cual se realiza con el propósito de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía durante las festividades navideñas.

En los operativos dispuestos por el general Jorge Luis Galán Guerrero, director de la Regional Norte de la Policía, y coordinados por el teniente coronel Javielín Cuevas Florián y el mayor Melvin García Santos, se retuvieron motocicletas de todo tipo que provocaban ruidos en los sectores por tener los mofles alterados, falta de documentos y por falta del uso del casco protector.

El general Galán Guerrero advirtió que no permitirá la alteración de la paz de la población, por lo que exhorta a la ciudadanía a actuar con prudencia durante la Navidad y de Año Nuevo.

A través de su vocero Rafael -Felo- Mesón, la institución del orden informó que las motocicletas retenidas solo serán entregadas a quienes lleven sus documentaciones.

En estos días de diciembre, jóvenes realizan en horas de madrugadas las famosas mañanitas en caravanas por los barrios, haciendo ruidos y desordenes en perjuicio de la población.