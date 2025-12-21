¿Por qué hoy es el día más corto y la noche más larga en República Dominicana?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo en República Dominica será el día más corto y la noche más larga del año dando inicio a la estación invernal para el país.

El Indomet precisó que hoy a las 11:02 de la mañana ocurrirá el solsticio de invierno y se espera la puesta del sol a las 6:09 de la tarde.

Se espera que a partir de hoy los días sean más cortos y las noches más largas, así como una disminución de temperaturas en territorio nacional que se hará más notable hacia zonas de montañas y valles del interior del país.

De igual forma, el Indomet pronosticó que debido a una débil vaguada al suroeste del país y el transporte de nubosidad por parte del viento estará generando lluvias sobre algunas provincias.

En ese sentido, las lluvias se esperan en La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas, Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Azua, San Juan, Pedernales y Barahona.

Para la tarde y noche se espera que estas lluvias disminuyan gradualmente, manteniendo un cielo con nubes dispersas en gran parte de país, aunque no se descarta la presencia de lluvias aisladas sobre la cordillera central y la región sureste.

Se le recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar a dentro en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná).

En cuento a las temperaturas, estas se mantendrán agradables durante la noche y la madrugada por la época y mes del año, siendo frescas especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían producirse densas nieblas y neblinas.