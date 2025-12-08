Sobornos y lavado de activos, algunos de los delitos señalados por el MP para apresados caso Senasa

Cuando las manecillas del reloj marcaron las 5:00 de la tarde de este domingo, transcurrieron exactamente 24 horas desde que iniciaron las acciones judiciales en contra del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, las cuales terminaron con su apresamiento preventivo en la Fiscalía del Distrito Nacional.

Tras un extenso interrogatorio realizado por la Procuraduría General de la República (PGR), en sus instalaciones, Hazim fue trasladado hacia el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional Ciudad Nueva, donde aún permanece retenido.

Hazim fue apresado, junto a otras siete personas, a solicitud del Ministerio Público debido a su presunta participación en una estructura delictiva que supuestamente malversó el presupuesto económico del Senasa, afectando la calidad de los servicios que les corresponden a los afiliados.

Sin embargo, ¿cuáles son exactamente los delitos imputados por el MP?

Según una nota de prensa compartida por el órgano persecutor, Hazim es señalado por haber "instalado un esquema de corrupción sistemático", con la participación de otros funcionarios del Senasa y prestadores de servicios de salud.

El MP asegura que pudo identificar este presunto entramado luego de haber "recabado evidencias" de soborno a "gran escala", adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos.

El objetivo era "distraer fondos y maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado dominicano".

"Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos", indica el comunicado enviado a los medios de comunicación.

¿Quiénes son los demás apresados?

"Por participar" en esta estructura que cometió supuestamente corrupción administrativa, están detrás de las celdas, junto a Hazim, las siguientes personas: Eduardo Read Estrella, Germán Rafael Robel Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Mientras tanto, todavía se desconoce cuáles eran los roles de estos individuos dentro de la supuesta agrupación criminal.

"Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador", informó el MP.

¿Cuál es el monto usurpado?

Aunque la acusación contempla "miles de millones de pesos", el MP aún no ha especificado cuál es la cantidad de dinero que utilizó la alegada organización delictiva para beneficiarse, en detrimento de los beneficiarios del Senasa.

Sin embargo, un reportaje de investigación realizado por la periodista Nuria Piera identifica a Eduardo Read como el propietario de la empresa Khersum SRL, la cual supuestamente fue adjudicada en un proceso de licitación del Senasa y recibía, de manera adicional, 65 millones de pesos.

El monto era supuestamente entregado, sin importar si los afiliados recibían los servicios que requerían.

Allanamientos

El titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, encabezó las operaciones realizadas por 25 fiscales, quienes, auxiliados por más de 200 agentes de la Policía Nacional, realizaron 12 allanamientos.

Este nuevo proceso judicial de corrupción es el "caso Cobra". Así lo ha nombrado el MP, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió el pasado 30 de abril una sentencia para prohibir que ese órgano judicial utilizara sobrenombres para identificar a los expedientes, debido a que afectaba el derecho a presunción de inocencia de los imputados. Pero este dictamen no ha tenido efecto, ya que la entidad persecutora continúa haciéndolo.