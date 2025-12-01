Un policía y militar involucrados en riñas dejan dos muertos en Los Alcarrizos y Monte Plata

Dos personas fallecieron en hechos separados ocurridos en Los Alcarrizos y Monte Plata, donde en ambos casos están vinculados miembros de instituciones del orden: Policía Nacional y Armada Dominicana.

La información fue confirmada este lunes por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

El primer caso ocurrió en el sector Hato Nuevo, en Los Alcarrizos. Allí murió José Manuel Maceo Sánchez, de 25 años, tras recibir heridas de arma de fuego durante un conflicto social originado en el colmado La 42.

Por este hecho está detenido José María Martínez Fernández, de 28 años, alistado de la Armada Dominicana.

Pesqueira informó que también se persigue a Miguel Salla y a su hermano, quien aún no ha sido identificado.

“Esto es un proceso que está en desarrollo para establecer las reales circunstancias en que se originó este conflicto social y establecer responsabilidades”, dijo el portavoz policial a los periodistas.

El segundo caso se registró en Monte Plata, donde falleció Esperanza Tolentino Evangelista, de 36 años.

La mujer recibió un disparo durante una discusión a manos de su pareja, Antonio Manuel Guzmán Santos, un cabo policial de 43 años.

El cabo está detenido y será enviado a la justicia, indicó el vocero.

Pesqueira ofreció estas declaraciones en la Gobernación de San Cristóbal, donde se celebró la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.

El encuentro sería encabezado por el presidente Luis Abinader, pero finalmente lo dirigió el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Abinader participó en la reunión de forma virtual, informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.