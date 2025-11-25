Hombre testigo en proceso Judicial es herido de balas frente al antiguo Palacio de Justicia de SDE

Un hombre que fungía como víctima y testigo en un proceso judicial fue herido de múltiples impactos de bala por desconocidos en la parte periférica del Palacio de Justicia ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Brayan Juan Pablo Rosa (El Lindo), de 29 años de edad, nativo del municipio Consuelo, en San Pedro de Macorís, y domiciliado en la Ciudad Juan Bosch.

Herido en Estado Delicado

Según fuentes cercanas al lugar del suceso, Pablo Rosa fue impactado por varios disparos en el abdomen y en las extremidades superiores.

El hombre fue levantado en estado delicado por personal del Sistema de Atención 9-1-1 y trasladado de urgencia al Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, donde recibe atención médica.