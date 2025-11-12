Envían a prisión preventiva a mujer acusada de agredir a su pareja en la provincia Duarte

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Estiel Mendoza, acusada de agredir a su pareja sentimental, Leonardo Emilio Vargas, conocido como “Neno”, durante un presunto altercado ocurrido recientemente.

Según el expediente, Mendoza habría propinado una pedrada a Vargas, lo que motivó la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público.

Tras conocer la decisión, la imputada calificó la medida como un “abuso”, alegando que actuó en legítima defensa ante los constantes maltratos a los que, según ella, era sometida por su pareja.

La mujer deberá permanecer en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso, conforme a lo dispuesto por el tribunal.

El Ministerio Público no ofreció más detalles sobre las circunstancias del hecho, mientras familiares de la acusada insistieron en que se tomen en cuenta sus alegatos de violencia previa durante el proceso judicial.