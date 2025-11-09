Diputado llama al MP y JCE fortalecer mecanismos que limiten participación política al narcotráfico

El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, llamó este domingo al Ministerio Público (MP) y la Junta Central Electoral (JCE) a fortalecer los mecanismos que permitan evitar la participación en política del narcotráfico y el crimen organizado.

A través de un comunicado de prensa, el legislador consideró que tanto el Ministerio Público como la JCE deben jugar un rol activo en el proceso de evaluación de los aspirantes a una determinada posición electiva y los niveles de transparencia de las fuentes de recursos que sustentan una candidatura o una organización política.

Manifestó que los últimos casos donde han sido extraditados funcionarios electos y personas estrechamente ligadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusados de participar en el trasiego de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos, constituyen una amenaza a la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento de las instituciones y en especial los partidos políticos.

Raposo cuestionó que algunas entidades políticas les permitan a ciudadanos optar por candidaturas electivas en los procesos electorales, a pesar de que es un “secreto a voces la ilegalidad de la procedencia de sus recursos económicos”.

Indicó además que los partidos políticos deben propiciar el fortalecimiento del liderazgo comunitario de base y de las personas que participan en política con el interés de aportar al desarrollo de sus comunidades y el país, no así de las personas que se acercan a la política para legitimar sus acciones ilícitas y fortalecer sectores como el narcotráfico y el crimen organizado.