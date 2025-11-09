Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Diputado llama al MP y JCE fortalecer mecanismos que limiten participación política al narcotráfico

Manifestó que los últimos casos donde han sido extraditados funcionarios electos y personas estrechamente ligadas al partido de gobierno constituyen una amenaza a la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento de las instituciones y en especial los partidos políticos

El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo

Santo Domingo, RD 

El diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, llamó este domingo al Ministerio Público (MP) y la Junta Central Electoral (JCE) a fortalecer los mecanismos que permitan evitar la participación en política del narcotráfico y el crimen organizado.

A través de un comunicado de prensa, el legislador consideró que tanto el Ministerio Público como la JCE deben jugar un rol activo en el proceso de evaluación de los aspirantes a una determinada posición electiva y los niveles de transparencia de las fuentes de recursos que sustentan una candidatura o una organización política.

Manifestó que los últimos casos donde han sido extraditados funcionarios electos y personas estrechamente ligadas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusados de participar en el trasiego de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos, constituyen una amenaza a la estabilidad, credibilidad y fortalecimiento de las instituciones y en especial los partidos políticos.

Raposo cuestionó que algunas entidades políticas les permitan a ciudadanos optar por candidaturas electivas en los procesos electorales, a pesar de que es un “secreto a voces la ilegalidad de la procedencia de sus recursos económicos”.

Indicó además que los partidos políticos deben propiciar el fortalecimiento del liderazgo comunitario de base y de las personas que participan en política con el interés de aportar al desarrollo de sus comunidades y el país, no así de las personas que se acercan a la política para legitimar sus acciones ilícitas y fortalecer sectores como el narcotráfico y el crimen organizado.

