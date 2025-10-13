JCE afirma empresas del consorcio que fabricará nueva cédula no son de Haití

La Junta Central Electoral (JCE) aclaró este lunes que ninguna de las empresas que integran el consorcio Emdoc, adjudicatario del contrato para el suministro de equipos, materiales y servicios del proyecto de la nueva cédula de identidad y electoral, es de origen o capital haitiano.

El órgano electoral destacó que el consorcio está conformado por una empresa dominicana, dos panameñas y dos alemanas.

El presidente de la JCE, Román Jáquez, ofreció los detalles durante una rueda de prensa, en respuesta a informaciones difundidas en medios de comunicación que, según explicó, podrían afectar la confianza en el proceso de renovación de la cédula.

Jáquez especificó que una de las compañías alemanas participantes, VERIDOS GmbH, tiene un 40% de su capital perteneciente a Bundesdruckerel Gruppe GmbH, la imprenta federal alemana, cuyo único propietario es el Gobierno Federal Alemán.

La JCE informó que el proyecto de la nueva cédula se desarrolló mediante una licitación pública internacional, convocada con “tiempo suficiente” y conforme a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que garantiza la libre participación de empresas de todo el mundo.

Las publicaciones de la convocatoria se realizaron los días 25 y 26 de abril de 2024 en los periódicos nacionales LISTÍN DIARIO, Diario Libre, El Día y El Nacional; y los días 26 y 29 de abril de 2024 en medios internacionales como The New York Times (Estados Unidos) y El País (España).

En el proceso participaron tres consorcios internacionales, resultando adjudicado el consorcio Emdoc, con quien la JCE firmó contrato el 3 de octubre de 2025.

El acuerdo establece que el consorcio solo se encargará del suministro de equipos, materiales y servicios, mientras que la propiedad, control, administración y custodia de los datos permanecerán exclusivamente en manos de la JCE.

Control absoluto de los datos

De acuerdo con el artículo 21 del contrato, la JCE conserva la propiedad total de todos los datos generados, tratados o almacenados durante el proceso, incluyendo información biométrica, demográfica, registros de identidad y metadatos asociados.

"El pueblo dominicano puede tener la certeza de que sus datos personales están completamente protegidos. La JCE es la única institución con control sobre los sistemas de identidad", dijo Jáquez.

El presidente del órgano electoral agregó además que, la JCE es creadora y dueña de sus propios sistemas, programas y software, por lo que ninguna persona física, empresa, institución pública o privada tiene ni tendrá acceso a estos sistemas.

Todos los procesos vinculados a la renovación de la cédula serán realizados únicamente por personal de la JCE, previamente entrenado y capacitado para cumplir con los protocolos establecidos, sin intervención externa, según lo comunicado.