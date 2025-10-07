Ministro de Trabajo sobre reforma laboral: La cesantía no va a ser tocada

Tras la aprobación en primera lectura de la reforma laboral en el Senado, la discusión sobre las prestaciones de los trabajadores, especialmente la cesantía, se mantiene entre comerciantes y el sector laboral.

En una reunión celebrada este martes a puertas cerradas, en la que participó el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, junto al ministro de Educación, Eddy Olivares Ortega, se volvió a tocar el tema.

Olivares, al referirse a lo debatido con los gremialistas, consideró pertinente admitir que hasta el momento la permanencia del tema entre distintos sectores ha sido buena.

"Yo pienso que lo más importante es el hecho de que (la cesantía) se ha debatido. El debate es bueno. Cada cual tiene una mejor comprensión del tema y los empresarios avanzaron mucho, lograron poner el tema en debate", expresó el ministro.

Asimismo, indicó que República Dominicana ha avanzado en muchos aspectos, y manifestó que en jornadas futuras el tema continuará.

"Hemos avanzado en el proceso, pero no hubo acuerdo en la mesa del diálogo tripartito y, como consecuencia de ello, la reforma se va a conocer sin la cesantía, de manera que se va a mantener", sostuvo.

Manifestó que en este momento el país no está en condiciones para incluir en la reforma cambios en la cesantía.

"De manera que hay que hablar claro. Eso no va a ocurrir. La cesantía no va a ser tocada en esa reforma", expresó el ministro de Educación.

Olivares indicó que en los próximos días se publicarán los resultados concernientes a la reunión y asegura que serán conclusiones convenientes para los empresarios, trabajadores y, al final, "todo lo que es conveniente para el país".