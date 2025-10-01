Apresan a acusados de ultimar a comerciante en Villa Mella

La Policía Nacional apresó a dos hombres acusados de causar la muerte del comerciante José Luis Bello Rosario, de 43 años, quien resultó herido de bala durante un intento de robo en su residencia, donde además operaba un colmado, ubicada en el sector Mata Gorda, Villa Mella.

Los detenidos son Ismael Moreta (alias “Bobote”) y Héctor Manuel (alias “Pipo”), quienes estaban siendo activamente buscados mediante la orden de arresto No. 530-2025-EMES-02418.

“En el proceso de investigación, agentes de la Policía Científica ocuparon diversas prendas de vestir y objetos que los vinculan directamente con la escena y con las acciones delictivas cometidas. Según manifestaron los propios detenidos, algunos de estos artículos eran utilizados para penetrar a negocios y sustraer mercancías”, señala el comunicado de prensa.

Ambos apresados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La madrugada del pasado 25 de septiembre Bello Rosario ingresó en estado delicado al Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, falleciendo horas después.

De acuerdo con las declaraciones de la esposa del occiso, el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:25 de la madrugada, cuando individuos aún en proceso de identificación intentaron penetrar a la vivienda.

En ese momento, Bello Rosario se levantó y forcejeó con los desconocidos, siendo impactado por un disparo que finalmente le ocasionó la muerte.