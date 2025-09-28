Yeni Berenice pide la población se mantenga vigilante para tener una cultura de cero impunidad

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recalcó la necesidad de crear una cultura de cero impunidad y mayor transparencia en la población dominicana como parte de su plan operativo en la lucha contra la corrupción.

Al sostener un encuentro con una comisión del movimiento cívico Participación Ciudadana, encabezada por su coordinadora general, Leidy Blanco García, Reynoso resaltó los logros alcanzados por el Ministerio Público en materia de decomisos en dinero efectivo que va, según el marco jurídico, a la Cuenta de Tesoro, o de bienes que pasarán al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Una vez finalizados los procesos jurídicos, deberán ser puestos en pública subasta.

“Estamos en el proceso ahora de la transferencia de los bienes, que es una preocupación porque ahí hay bienes muy costosos, cuando decimos que tenemos una villa que cuesta más de 300 millones… Son bienes que son costosos”, sostuvo.

La comisión de Participacion Ciudadana en la reunión con la procuradora Yeni Berenice Reynoso y WIlson Camacho, director de PersecuciónProcuraduria

De acuerdo con la página web de la institución, cuando se demuestre con pruebas que el funcionario o particular desfalcó al Estado, el Ministerio Público puede pedir el decomiso de un bien equivalente a ese monto, aunque su origen en poder del procesado sea legal.

Como entidad pública, indicó que su rol de servidores los impulsa a salvaguardar los bienes públicos de todos los contribuyentes, ilustrando que en países más desarrollados esta es la política que se asume con compromiso y la clara certeza de que la responsabilidad mayor recae sobre el funcionario.

Wilson Camacho, Leidy Blanco García y Yeni Berenice Reynoso, en la sede de la Procuraduría GeneralProcuraduria

Aclaró además el deseo en la entidad estatal para agilizar los procesos, con los casos que llegan, pues “no hay un aplazamiento que sea motivado por el Ministerio Público”.