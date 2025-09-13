Francina Hungría y otros líderes reciben reconocimiento por su labor en la fe

La Confederación de Iglesias Evangélicas Dominicanas (CONFE) celebró su conferencia magistral de inspiración y liderazgo como parte del festejo del "Mes de la Biblia en RD"; además, reconoció a figuras que con su trabajo impulsan la fe cristiana.

Durante la jornada se realizó una conferencia sobre el impacto de la palabra de Dios en la sociedad dominicana y el rol transformador que esta sigue teniendo en el liderazgo actual.

Además, se reconoció a Francina Hungría, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, el pastor Luis Felipe Berroa y Saskia Ochoa Pérez.

Al ser destacada como una mujer luchadora y valiente, Hungría resultó que su fuerza viene de su fe porque en los momentos de desesperación clamó a Dios y la escuchó.

“Luego de perder la vista, es que yo me he sentido más cerca de Jesucristo, a través del dolor y cuando me acostaba en la cama mirando hacia arriba y con mucho dolor, mucho sufrimiento alrededor y ese sufrimiento con mi mente a través de voces que me decían: es mejor estar muerta, no vas a volver a trabajar, no vas a poder caminar, una persona ciega es un desperdicio de la sociedad, no tiene nada que ver con lo que haces en este momento y, a pesar de todo, a pesar de que ya me estaba muy bajita, la fe me permitió mantenerla viva y dejar que Dios me mostrara el mayor propósito que él tenía para mí”, contó Hungría al recibir su reconocimiento.

El ambiente se volvió emotivo cuando Hungría mencionó que, luego de perder la visión en numerosas ocasiones, se vio desesperada al ver todo oscuro y clamó a Dios que le devolviera la vista.

“Muchas veces me acosté y le pedí a Dios que me devolviera mis ojitos”, agregó acongojada, mientras que los fieles cristianos aplaudían con emoción.

También fue honrado con una placa el pastor Luis Felipe Berroa, quien agradeció a la confederación por los aportes a la sociedad y se comprometió a contribuir a la unión y el amor de la ciudadanía.

“Agradezco estar aquí, los momentos que me permita estar y que pueda abrir un surco en la tierra para depositar una semilla; aprovecharé el momento que me resta para poner mis manos sobre los hombros del deshabitado, mano, soledad, o abrazaré al abandonado y le daré el mensaje de Jesús y la esperanza de ir al cielo con Jesús”, agradeció.

El reconocimiento dirigido al Sanz Lovatón lo recibió su esposa Terisha Lluberes, quien fue honrrada con una biblia, al igual que la directora ejecutiva de la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, Gloria Reyes.