Policías rocían gas pimienta a enfermeras mientras protestaban por reivindicaciones

Agentes de la Policía Nacional rociaron con gas pimienta a enfermeras y enfermeros que marcharon este martes hacia el Palacio Nacional, en reclamo del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno con ese sector.

Durante la manifestación, se registró un momento acalorado entre agentes policiales orden y los gremialistas, debido a la ruta que debían tomar.

Los enfermeros indicaron que “un comandante” les estaba “tirando gas”, mientras el policía les decía “ e para allá que van”, y les señalaba una calle a la derecha. En medio de un forcejeo, se ve al agente rosear con gas pimienta a los trabajadores de la salud.

Protestas

Los gremios de enfermería se concentraron frente al Palacio Nacional en reclamo al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, entre ellos la aplicación de la pensión de un 100% y otras reivindicaciones.

Las enfermeras y enfermeros dominicanos han realizado en los últimos días diferentes protestas en reclamo de sus reivindicaciones.

Desde el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf), Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Unión Nacional Dominicana (Unased), Asociación Dominicana de Enfermería y Salud (Adeiss) y Coordinadora Nacional de Enfermería Dignidad Gremial (Conaendilac) se alojaron frente al Palacio Nacional, este martes, desde tempranas horas.

Al grito de "Todo ser humano pasó por nuestras manos", decenas de enfermeras marcharon para exigir lo que consideran sus "derechos".

Esto abarca desde la aplicación automática de incentivos por tiempo en servicio.

Además de los cambios de designación pendientes y el nombramiento del personal contratado durante la pandemia y aumento salarial de un 25 %, cuyas demandas alegan que fueron pactadas y otorgadas por el Gobierno.

Ante esto, expresaron que no es la primera vez que hacen este tipo de manifestaciones, pero hasta que no obtengan resultados, continúan con las protestas.

Así lo manifestó la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería (Sinatrae), Aracelis de Salas Alcántara, tras decir: "Vamos a seguir con esta lucha hasta que las autoridades entiendan que tenemos necesidades".

Por lo que anuncian que, por el momento, las huelgas pacífica continuarán.