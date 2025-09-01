Pepe Abreu culpa a Abinader, Leonel y Danilo de cambios en cesantía

Ante la propuesta de los empresarios de pagar la cesantía con hasta tres meses de plazo, sin la necesidad de indemnizar al empleado en 10 días después del fin del contrato como establece la actual ley, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Abreu (Pepe), culpó todos los partidos políticos de lo que pueda pasar con esta situación.

Dijo que después de que la Cámara de Diputados dejara que la pieza perimiera, el senador por la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien dirige la comisión que estudia el proyecto, lo invitó a una reunión y luego a los empresarios.

Abreu aseguró que Cholitín se presentó ante la propuesta del sector empresarial, que además agrega extender el periodo de prueba hasta seis meses.

“Eso es inaceptable, nosotros tajantemente lo hemos rechazado y decimos los responsables de lo que ahí pase son los líderes políticos de los tres partidos mayoritarios que están en el Congreso, uno es Luis Abinader, otro es Leonel Fernández y otro es Danilo Medina”, explico.

Ante los cambios que se pretenden hacer en ese sentido y que no estaban incluidos en la propuesta presentada por el presidente Abinader en su momento, indicó que el jueves, a partir de las 9:00 de la mañana, se concentrarán frente al Congreso Nacional.

La manifestación se realizará “para vigilar el comportamiento de los legisladores”.