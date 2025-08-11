Ciudadanos hacen marcha contra Barrick Gold

Con banderas en manos, megáfonos, y polocheses que decían 'Fuera La Barrick' 'Cotuí existe', se pusieron en marcha un grupo de ciudadanos que protestaban en contra del cola, y que exigían la ejecución de promesas no cumplidas en el destacamento de Cotuí.

Una de las que yacen, conocida por el apodo “Jolly”, expresó que desmentiría la empresa minera, y que es falso la afirmación de que Cotuí está segura.

Además, miembros de diversas asociaciones como Colectivo, Patria Para Todos (PPT), y demás, se unieron a la causa, junto con otros ciudadanos de distintos lugares como Bonao y San Francisco de Macorís.

Isabella Estevez, una de las protestantes indicó que la empresa del cola es la muerte, y que no pararan hasta que dejen una Cotuí libre. También, Los presentes exaltaron a los habitantes que alcen su voz con una huelga regional, y que no se dejen aplastar de la Barrick.