Filtraciones históricas: El periodismo de investigación frente al secreto oficial

El descubrimiento y la difusión de documentos clasificados o confidenciales han redefinido narrativas oficiales, provocado renuncias de líderes y forzado reformas a nivel global. A lo largo de la historia moderna, filtraciones masivas, desde los Papeles del Pentágono, en 1971, hasta los Panama Papers, en 2016, han demostrado el papel fundamental de un periodismo valiente y libre.

Estas revelaciones, obtenidas por “whistleblowers” y difundidas por periodistas de investigación, sacaron a la luz información que gobiernos y poderosos mantuvieron oculta, generando un enorme impacto político, social y legal.

Como señaló la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso de los Papeles del Pentágono, “solo una prensa libre y sin restricciones puede exponer eficazmente los engaños del gobierno”.

Los Papeles del Pentágono

En 1971, Daniel Ellsberg, un analista militar de la corporación RAND, filtró a la prensa uno de los secretos mejor guardados del gobierno estadounidense: un extenso estudio clasificado sobre la guerra de Vietnam. Este informe interno del Departamento de Defensa, abarcaba 7,000 páginas de análisis histórico y documentos que detallaban cómo cuatro administraciones de los Estados Unidos escalaron en secreto la intervención en Vietnam.

Los Papeles del Pentágono, como se les conoció, revelaron que los líderes sabían que la guerra difícilmente se podría ganar y aun así engañaron al público sobre su progreso. Ellsberg fotocopió los documentos en 1969 y, tras intentar sin éxito alertar a algunos senadores, decidió entregarlos al New York Times. El periódico publicó la primera entrega el 13 de junio de 1971.

WikiLeaks

Casi cuatro décadas después, en 2010, una nueva filtración sacudió al mundo: la plataforma WikiLeaks, fundada por Julian Assange, difundió cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos filtrados por la analista militar Chelsea Manning.

La plataforma WikiLeaks, fundada por Julian Assange, difundió cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos.ARCHIVO/LD

A lo largo de ese año, WikiLeaks publicó registros militares de las guerras de Afganistán e Irak y cables diplomáticos del Departamento de Estado, revelando con crudeza la cara oculta de los conflictos y de la política exterior estadounidense. En abril de 2010 divulgó el impactante vídeo “Collateral Murder”, que mostraba cómo un helicóptero Apache de Estados Unidos abatía a civiles y periodistas en Bagdad, capital de Irak.

Poco después, en julio, The Guardian, The New York Times y Der Spiegel publicaron conjuntamente 92.000 informes militares secretos sobre la guerra de Afganistán (2004-2009) entregados por WikiLeaks.

Edward Snowden

En junio de 2013, el excontratista de inteligencia, Edward Snowden, desencadenó uno de los mayores escándalos de espionaje de la era digital. Con apenas 29 años, Snowden filtró miles de documentos ultrasecretos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, revelando la existencia de programas de vigilancia masiva nunca antes imaginados.

El excontratista de inteligencia, Edward Snowden, desencadenó uno de los mayores escándalos de espionaje de la era digital.ARCHIVO/LD

A través de encuentros secretos en Hong Kong, entregó esta información a periodistas de The Guardian (Glenn Greenwald y la documentalista Laura Poitras) y de The Washington Post, quienes publicaron las primeras historias. Las revelaciones mostraron que “nadie estaba a salvo de las interceptaciones de la NSA”, ni siquiera los ciudadanos estadounidenses, cuyos datos privados supuestamente protegidos por la Constitución eran recolectados indiscriminadamente.

Panama Papers

En abril de 2016, la filtración conocida como Panama Papers destapó el funcionamiento en las sombras del sistema financiero offshore, sacudiendo a gobiernos y élites económicas en decenas de países. Todo comenzó cuando una fuente anónima, apodada “John Doe”, entregó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung un volumen colosal de datos: 11,5 millones de documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en crear sociedades de papel en paraísos fiscales.

Era un archivo de 2,6 terabytes que abarcaba 40 años de transacciones y comunicaciones del despacho legal, incluyendo correos electrónicos, estados bancarios, copias de pasaportes, escrituras y registros de 214.000 empresas ficticias usadas para ocultar fortunas.

Ante la magnitud del material, el Süddeutsche Zeitung colaboró con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), coordinando un esfuerzo global sin precedentes: más de 400 periodistas de 100 medios en 80 países trabajaron durante un año, en secreto, para analizar y verificar los datos antes de publicarlos simultáneamente el 3 de abril de 2016.

Archivos JFK

Las filtraciones no solo ocurren en las grandes potencias; sus ecos se sienten también a nivel local. Un ejemplo reciente se dio en el país, donde periodistas nacionales han explorado documentos desclasificados vinculados al asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, descubriendo información sensible sobre figuras dominicanas de mediados del siglo XX, luego de que el actual presidente, Donald Trump, decidió desclasificar más de 1,000 documentos.

Sumado a esto, desde el país se han sumado, en distintas ocasiones, a las grandes filtraciones, encontrando nombres propios e informaciones vinculantes con figuras de la política dominicana.