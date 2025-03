Gremios apoyan prueba antidoping a choferes del transporte público

Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano (Fenattransc) planteó que las autoridades deben establecer como requisito fundamental, para la renovación de licencia, una prueba antidoping a los choferes del transporte público.

El presidente del gremio, Mario Díaz, también sugirió la implementación de un sistema de identificación del chofer mediante tablillas, en la que coste el requisito de la prueba antidoping.

Esa tablilla de identificación del chofe, agregó Díaz, debe ser incorporada “de manera obligatoria”, recordando que así está establecido en la ley, pero “no se aplica”.

Además, para otorgar esa tablilla, se debe realizar la prueba antidoping, para así eliminar “a todos esos antisociales que están conduciendo vehículos de concho, y no sólo carros de concho”.

“Es cierto que esta práctica ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo, e incluso, nosotros, hemos sido parte de quienes la hemos denunciado”, indicó.

“Por eso sugerimos, en primer lugar, que un requisito sine qua non para la renovación de la licencia sea la prueba antidoping y que quien no tenga licencia no pueda manejar; vamos a aplicar la ley”, subrayó.

Consideró que, de lo contrario, seguirán ocurriendo accidentes, atracos y violaciones por desaprensivos que utilizan el transporte de pasajeros como su modo de vida y que trabajan bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Indicó que algunos conductores de carros de concho en las rutas más vulnerables, como Ovando, Máximo Gómez, Prolongación 27 e Isabela Aguiar, trabajan bajo los efectos no solo de drogas, sino también de alcohol.

En ese sentido, exhortó a las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) a frenar esa práctica, aunque reconoció que, para determinar si una persona consume sustancias controladas o no, debe realizarse una prueba antidoping.

“Si tú vas a la parada de motoconchistas, ahí es donde están los ‘tigueres’ haciendo de concho, y muchos de ellos son drogadictos y alcohólicos. Entonces, no tiene desperdicio esa afirmación del senador Antonio Marte para nosotros”, enfatizó.

Sin embargo, sostuvo que no se puede medir a todo el mundo con la misma vara, porque así como hay choferes que usan drogas, también hay motoristas y camioneros que las usan. Pero, de igual manera, hay mucha gente seria que trabaja como concho, muchos padres de familia y jóvenes emprendedores que se dedican a este oficio, ya sea en motores, carros o camiones.

Propuesta de la CNTU

De su lado, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, dijo estar de acuerdo con que se realice una prueba antidoping a los choferes de concho, pero que sea de manera aleatoria.

Pérez Figuereo manifestó que, con la prueba antidoping, se puede frenar esa situación y que los choferes que den positivo sean enviados a una entidad de recuperación y suspendidos del transporte. “Yo pienso que no se puede tener manejando a un conductor bajo los efectos de la droga o del alcohol”, afirmó.

Dijo estar de acuerdo con la realización de la prueba antidoping a los choferes de concho, pero que la misma se realice de manera aleatoria, aunque reconoció que hay muchos choferes honestos.

Señaló que la prueba antidoping es mejor realizarla de manera aleatoria para evitar que, si se anuncia con anticipación, las personas puedan usar cualquier tipo de artimaña para ocultar su consumo de sustancias.

“Yo creo que, haciendo la prueba de modo aleatorio, nosotros podríamos sorprenderlos, y el porcentaje que pudiera estar consumiendo estupefacientes saldría a la luz pública”, argumentó.

Sin embargo, dijo que acusar a todos los choferes de esa práctica no es justo, ya que en la CNTU hay muchos choferes serios que han pagado sus casas y han costeado los estudios de sus hijos con su trabajo.

Planteó que no solo el sector de los choferes, sino también las empresas que tienen flotas de transporte, tanto estatales como privadas, deberían someter a sus conductores a estas pruebas.

Los sindicalistas del transporte hablaron en esos términos ante la advertencia del senador por Santiago Rodríguez, y empresario del transporte, Antonio Marte, quien señaló que, si se aplicaran pruebas antidopajes sorpresivos en las terminales de autobuses y parados del transporte público, “muchas rutas se quedarían sin conductores”.