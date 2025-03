Niños y maestros en hazañas asombrosas para llegar a una escuela en La Cuaba

El acceso al derecho a unaeducación digna y segura continúa siendo un tema de alta preocupación para las familias y personal docente de la escuela básica Facundo Lavatta, en la sección El Limón del distrito municipal La Cuaba, en Pedro Brand.

A más de tres meses de una denuncia de comunitarios a través de Listín Diario, el clamor sigue siendo el mismo: la construcción de un puente que atraviese el río Higüero y comunique la sección con el otro lado del río, la localidad donde reside la mayoría de los estudiantes.

Cada día, los niños en edades de entre 3 y 15 años, con su mochila a cuestas y sus zapatos en mano, cuidando de no dañarlos y caerse, cruzan piedra por piedra el camino improvisado en medio del afluente, para poder recibir el pan de la enseñanza, conforme las condiciones climáticas lo permitan.

De 135 niños inscritos en este año lectivo 2024-2025 en la escuela, sólo cinco familias viven en la sección El Limón, mientras que los demás y los 11 maestros que imparten docencia cada mañana, y al caer la tarde deben cruzar por el camino de piedras.

Yocasta Ortega Paulino, directora del centro desde hace un año, señaló como el cielo grisáceo da la alerta de lluvias a los padres, quienes corren despavoridos a la escuela en búsqueda de sus hijos, para evitar que la crecida del río les impida retornar a sus hogares.

“Tenemos una problemática; yo lo llamo problemática porque cuando vienen esas personas y familiares de los niños a interrumpirnos durante la clase así de repente, ya eso es un impacto y cuando ellos ven ese nublado, ellos salen corriendo”, expresó Ortega.

Indicó que aunque en la comunidad no este lloviendo en ocasiones se debe suspender la docencia, debido a que el río nace en Villa Altagracia, lo que provoca que si en este municipio está lloviendo, el nivel del agua se eleva.

“Ese día se suspendió y no se puede dar clase, porque también hay factores que lo impiden, en este caso cuando suspendemos al otro día puede ser que se baje, pero no se puede dar clase virtual porque no todos los estudiantes tienen internet o tienen internet y no tienen dispositivo para conectarse”, añadió la directora.

La directora señaló que varias personas se han acercado al centro a fin de viabilizar la construcción del puente, incluida una fundación que ha solicitado presupuesto para presentar la obra, aunque del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no se ha pronunciado al respecto.

Faltan maestros

Otra de las situaciones que aquejan la funcionalidad de la docencia en la escuela que va desde el nivel primario hasta tercero de secundaria es el déficit de profesores, contabilizando Ortega Paulino tres maestros del nivel primario.

Funeraria y parque

Otras carencias preceden al distrito municipal de La Cuaba, la terminación de una funeraria y un parque municipal en la entrada de la localidad son algunas de ellas.

Obras cuya fecha de entrega estaba pautada para diciembre de 2024, sin embargo, pasadas las elecciones de febrero y mayo, conforme a las denuncias de los comunitarios, no se ha ejecutado nada en las construcciones.

La funeraria está bloqueada por gravilla y maleza con algunas ventanas y otros espacios abiertos, donde se supone irían puertas y el piso en cerámica luce sucio, al igual que sus paredes. Esta construcción se inició en el 2009 y consta de dos capillas.

El presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, añadió que a pesar de que el cabildo ha gestionado los recursos para concluir la obra, los fondos no son propios del presupuesto municipal, sino que conforme a informaciones estos son erogados desde el Gobierno central.