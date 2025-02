Instituto Duartiano: Bandera mostrada por congresista Adriano Espaillat es “en esencia” haitiana

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, negó que la bandera mostrada por el legislador estadounidense Adriano Espaillat en el evento realizado la pasada semana en el Capitolio de Washington D. C., “Dominican´s on the hills”, fuese la utilizada por Juan Pablo Duarte, junto al grupo de Los Trinitarios, antes de la independencia del país en el año 1844.