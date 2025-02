¡Es San Valentín! Ciudadanos mantienen celebración

Cada 14 de febrero, se conmemora una fecha emblemática dedicada al amor y la amistad: el Día de San Valentín. Esta festividad es una ocasión en la que las personas con lazos afectivos suelen disfrutar de momentos inolvidables e intercambiar obsequios, como rosas, chocolates y joyas.

Otras personas se dirigen a las plazas comerciales desde tempranas horas de la mañana en busca de un detalle especial para las personas que aprecian de manera sentimental.

Como es el caso de la pareja de esposos, Damiana Disla y Susano Abad, quienes desde el municipio de Montecristi se trasladaron a Santo Domingo para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Empezaron su día con un desayuno en una de las plazas comerciales más concurridas del país.

Los cónyuges mantienen un matrimonio de 12 años y cuentan con alegría que la estrategia ideal que les ha funcionado para permanecer juntos no es con solo regalos, sino saliendo de la monotonía.

Además, expresaron que a pesar de las dificultades que han tenido que afrontar, “la compresión es más importante que el amor”.

Al igual que esta pareja, otros ciudadanos manifestaron que los detalles son relevantes, pero regalar felicidad es mejor.

Así lo expresó Jatnna Soto, quien contó a los periodistas que, el regalo más importante es brindar felicidad, paz, tranquilidad y amor.

Sin ánimo para regalar

Otros ciudadanos se encuentran sin ánimos para celebrar la festividad, ya que terminan sus obligaciones del día a día cansados y sin motivación para regalar. Demás personas han expresado a periodistas del LISTÍN DIARIO que no acostumbran a conmemorar este día.

Este es el caso de la joven Yamileisis de Los Santos, quien expresó que no tenía planes de regalar ni salir a festejar, “no he regalado ni pienso regalar”. Además, contó que no tiene pareja y sus amistades tampoco llevan la tradición.