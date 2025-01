Maestros pensionados protestan frente a Educación por aumento de seguro de sobrevivencia

Decenas de maestros pensionados se presentaron ante la sede del Ministerio de Educación manifestando su descontento por el aumento de un 1% a un 4% que le hicieron en diciembre a su seguro de sobrevivencia.

Destacaron que el aumento fue sin previo aviso y exigen que les devuelvan el 3% correspondiente al mes de diciembre.

Con pancartas vociferaban “hoy el ministro tiene que saber que si no se resuelve esta demandas no va a tener paz hasta que se vaya de ahí. Nosotros los jubilados y pensionados no le vamos a dar paz” y “estamos convencidos, la lucha es el camino”.

El presidente de la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados, Félix Rodríguez, dijo que los maestros de esta categoría cobran los últimos días del mes, hasta los días primero y exigen al ministro de Educación que atienda el reclamo.

Rodríguez agregó que este descuento constituye una rebaja salarial que está afectando a miles de maestros con salarios de hasta 26,000 pesos que “no soportan estos descuentos”. Entre estos mencionó a maestros con discapacidades.

Rodríguez explicó que el ministro Ángel Hernández debe escuchar a los delegados de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) quienes tienen propuestas que resolverían estos problemas.

Dijeron que protestarán sin descanso y se mantendrán “en pie de lucha” hasta que el consejo de directores del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) “deje de contratar a los maestros”.

“Esta lucha que hemos empezado se va a continuar en el tiempo que nosotros consideremos” dijo otro profesor quien destacó que si la comisión de la ADP no da resultados convincentes tendrán que incrementar la lucha y que ya no será frente al Minerd, si no al Palacio Nacional “que es donde está el jefe de ese ministro de Educación”.