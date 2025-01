Protestan en Jaibón, Valverde, por irregularidades con el suministro de energía eléctrica

Con recibos en manos y bajo la consigna “queremos solución”, decenas de comunitarios del distrito municipal de Jaibón, perteneciente a Mao, provincia Valverde, se manifestaron este lunes, denunciando grandes tandas de apagones eléctricos y aumento en la factura del servicio de luz por parte de la Empresa Distribuidora de Energía del Norte (Edenorte Dominicana).

Marchando por las calles del distrito, los moradores de Jaibón indicaron que Edenorte está cometiendo lo que consideraron como un “abuso y atropello” con la comunidad, al generarles cortes del suministro eléctrico de entre 5 y 7 horas, mientras los recibos del servicio van cada día en aumento.

Afirmaron que anteriormente contaban con el sistema de luz 24 horas, pero, bajo la excusa de que supuestamente el 50% de los comunitarios no pagaba el servicio, suspendieron el servicio 24 horas.

Como respuesta a esto, los comunitarios salieron a las calles con sus recibos y facturas en manos con más de seis meses, para demostrar su constancia en el pago.

“No hay forma de robarse la luz, yo pagué 2 mil y pico de luz el mes pasado y hoy estoy pagando 2,395 pesos. Hoy llega el plazo de pagarla y mañana vienen a cortármela, entonces, ¿cómo me la robo? “No hay forma”, expresó Aleida Aragonés, una de las residentes de la localidad, que participó de la protesta.

“Al que no la pague, que se la corten, no hay problema porque es justo, pero no es justo que la población entera esté pagando justos por pecadores”, agregó.

Asimismo, otro morador que se unió a la protesta, identificado solo como Marcelino, indicó que los diferentes sectores civiles del lugar se han visto perjudicados por los apagones.

Según Marcelino, explica, que las escuelas y colegios deben despachar antes de tiempo por la falta de energía, ya que a veces no cuentan con la iluminación y ventilación que necesitan para desempeñar el proceso docente.

Además, los comerciantes denuncian la pérdida monetaria que les han generado las largas horas sin luz, ya que productos que necesitan ser refrigerados como carnes, lácteos y verduras se echan a perder.

Los comunitarios aseguraron que, de no tener respuestas por parte de las autoridades de Edenorte Dominicana en los próximos quince días, tomarán otras medidas diferentes al diálogo.