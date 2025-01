Las prohibiciones más curiosas de las aerolíneas que operan en RD

Viajar en avión puede ser una experiencia fascinante, pero también puede estar llena de restricciones inesperadas. Las aerolíneas tienen políticas específicas para garantizar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y la aeronave, sin embargo, algunas de estas reglas pueden parecer curiosas o incluso sorprendentes.

Recientemente, la línea aérea Spirit Airlines, que opera en República Dominicana, ha causado revuelo. Ahora, contempla la prohibición de viajar descalzo, vestir ropa que exponga demasiado o deje partes íntimas visibles, y mostrar tatuajes que sean ofensivos, lujuriosos u obscenos.

Algunas de las prohibiciones más llamativas de las más de 20 aerolíneas que operan en el país son “hoverboards” (patineta eléctrica de dos ruedas), cortaúñas y animales con mal olor.

La aerolínea Skyhigh Dominicana permite viajar con mascotas, pero solo si cumplen ciertos requisitos: no deben tener mal olor ni mal comportamiento, como ladrar o gruñir. Además, los menores de cinco años no pueden viajar solos, y los menores entre cinco y catorce deben usar el servicio de Menor No Acompañado, lo que garantiza un viaje seguro para los más pequeños.

De manera similar, la aerolínea Air Century tiene límites para mascotas y menores. Para los viajeros con mascotas, establece que perros y gatos deben tener al menos 16 meses de vida, y las razas braquicefálicas no se recomiendan debido a su condición respiratoria. Además, no permiten que niños menores de 12 años viajen solos si están acompañados por una persona menor de 18 años.

Entre las restricciones más curiosas de Wingo se encuentra que los infantes menores de siete días no pueden volar, y tampoco se transportan infantes que requieran incubadoras. Además, no se permite llevar hoverboards o aerotablas, artículos recreacionales que suelen ser populares.

La línea Aeroméxico se distingue por su prohibición de transportar especies exóticas y trofeos de caza, alineándose con las normativas de conservación.

Una de las prohibiciones más específicas de Copa Airlines es el veto a los cartuchos de impresora o tóner que pesen más de 450 gramos.

Una de las reglas más llamativas de Avianca es que los pasajeros no pueden abordar si no poseen un boleto de retorno o si lo adquirieron menos de 24 horas antes del vuelo.

Delta prohíbe llevar sistemas de retención infantil en asientos cama de clases Premium.

Otras aerolíneas de las que operan en el país como Jetblue, InterCaribbean Airways, United Airlines, American Airlines, Air Europa, Iberia, Condor, Sunrise, World2Fly, Venezolana, Sky Cana, Rutaca Airlines, LASER Airlines, Eastern Airlines, Avior Airlines, Aircaraibes y Airantilles tienen reglas más generales y no permiten llevar en el equipaje de mano y facturado artículos que puedan ser un riesgo para la seguridad de la aeronave, la tripulación o los pasajeros como líquidos, geles, aerosoles, armas, explosivos, y objetos puntiagudos.