Productores y comunitarios de Mata de Palma denuncian deterioro de caminos

Productores, campesinos y miembros de la Asociación Valle de Bendición de Mata de Palma, de la provincia de El Seibo, denunciaron el deterioro de los caminos vecinales y puentes de esta sección, lo que dificulta llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas en la zona.

Seguido de El Cuey, Mata de Palma es la segunda sección más grande de la provincia, con una población de más de 8 mil habitantes y cuenta con al menos 28 parajes.

En esta comunidad se produce yuca, plátanos, cocos, limones, maíz, chinolas, gandules, además; de leche, queso, entre otros productos, por lo que los comunitarios denunciaron que el deterioro de los caminos impiden que la dinámica agrícola se lleve a cabo con facilidad.

Asimismo, líderes comunitarios expresaron que la construcción de los caminos inició a finales de los años 1990 y principio del 2000, pero que posterior a eso, ningún otro Gobierno lo ha vuelto a retomar.

“Nuestra comunidad, ha sido una comunidad sufrida respecto a las autoridades desde hace mucho tiempo. Estamos produciendo alimentos para el pueblo dominicano y tenemos varias dificultades con el transporte de los alimentos por medio de los caminos. Ahí tenemos un espejo desde 1900-2000, Hipólito inició el camino-carretera Paso Cibao y Paso Colón y todavía los puentes están nada más en marcha, pero no se han ejecutado en ninguno de los gobiernos y pasamos penuria, se camina con penuria por ahí. ¡Esperamos que todo esto se resuelva!”, expresó Alejandro Hinojosa.

También se pronunció Pedro Núñez Solano, un líder comunitario de la zona, quien manifestó que las problemáticas que afectan a la comunidad son muchas y que todo se encuentra “completamente destruido”.

“Si nos ponemos a citar las problemáticas no acabamos hoy, porque aquí todo está completamente destruido. Aquí los caminos vecinales no están aptos para uno caminar por aquí, pero el síndico Leo Francis nos prometió que el martes (21 de enero) enviaría los equipos para reparar los caminos. También, como dijo el señor Alejandro, todos los caminos están malos, aquí no se puede caminar”, expresó Pedro Núñez Solano.

Solano también agregó que es una promesa del Gobierno que la carretera de Mata de Palma sea pavimentada, además le hizo un llamado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que el problema se resuelva, y solicitó al Ministerio de Agricultura intervenir para facilitar los trabajos agrícolas en el lugar.

"Pero también tenemos la promesa de que esa carretera va pavimentada y queremos que esto sea una realidad, porque la agricultura que nosotros tenemos aquí para el pueblo es grande, y también necesitamos que Obras Públicas haga esos caminos, tanto el MOPC como Agricultura que metan la mano en eso porque necesitamos también tractores para ruturar la tierra y sembrarla, porque como está el costo de la tarea de tierra para uno sembrar es carísimo, pero necesitamos esto”, añadió Solano.

También resaltó que no tienen puentes que los comunique a la ciudad de El Seibo, por lo que la odisea que tienen que pasar se traduce en una caminata de diez a treinta kilómetros.

“Nosotros casi no vamos a El Seibo porque no hay un puente que nos comunique con nuestra provincia, con nuestro pueblo. Cuando aquí está lloviendo, de San Miguel al Prado no se puede cruzar por ese paso, y le hemos hecho muchos llamados a los síndicos, tanto a éste como a los otros que han pasado, de que se nos haga aunque sea un badén, un paso cómodo, porque cuando el río crece la arena que se acumula no permite que pasen vehículos por ahí. Nosotros para ir al Seibo, desde San Miguel nos caminamos diez kilómetros, pero si damos la vuelta tenemos que caminar treinta", dijo.