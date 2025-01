A un mes de muerte de comerciante en Ensanche Quiqueya, familiares claman justicia a autoridades

Al cumplirse este viernes justamente un mes de la muerte, aún sin esclarecer, del colmadero Denny Silverio Ramírez, de 52 años, familiares y vecinos continúan clamando justicia por lo sucedido, por el cual a la fecha no hay apresados.

Apostados con velas frente al colmado ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, donde Denny laboraba y fue visto con vida por última vez, los familiares hicieron un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, de que se apresen a los responsables de cegarle la vida al comerciante con un disparo.

“Nosotros estamos hoy con el encendido de velas, clamando justicia y haciéndole un llamado al presidente de la República, Luis Abinader Corona, que en este caso a nosotros no nos han dado respuesta, no sé porque a nosotros los familiares no nos han dado respuesta, yo exijo que nos den respuesta lo más pronto posible”, manifestó Marilyn Paredes, esposa de Ramírez.

Familiares de Denny Silverio Ramírez hicieron un encendido de velas a un mes de su muerte.Glauco Moquete/LD

Paredes, exclamó que se han dirigido en múltiples ocasiones hasta el Palacio de la Policía Nacional, sin embargo, obtienen la misma respuesta de parte de las autoridades.

“Que están trabajando en el caso y solamente eso… hasta ahora no hay nadie apresado”, lamentó la dama.

Deploraron que luego del trágico suceso han ocurrido otros casos a los cuales le han dado respuesta, no obstante, ellos aún se mantienen a la espera de novedades.

“Ya lo que queremos es justicia, porque esto tiene a todo el barrio consternado, él era un hombre de familia”, dijo Diosmerys Paredes, sobrina del comerciante.

Alrededor de las 8:50 de la noche del 4 de diciembre Denny fue atacado por un motorizado con quien conversó al momento de cerrar su colmado, ubicado en la calle Roberto Pastoriza no. 858 del Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional. El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad de un edificio próximo al local.

Video A un mes de muerte de comerciante en Ensanche Quiqueya, familiares claman justicia a autoridades



Denny, como era conocido el comerciante, era originario de Puerto Plata, emigró a la ciudad capital a finales de los años 80, dedicándose desde entonces a labores comerciales en colmados.

Este tenía tres hijos de 21 años, 18 y 15 años, respectivamente.

A dos días del suceso, en el que un motororizado y le quito la vida con un solo disparo cuando Denny se disponía a terminar sus labores, la Policía Nacional informó que habría identificado al atacante y que el móvil pudo ser una supuesta deuda.

No obstante, las autoridades no han ofrecido más información al respecto.