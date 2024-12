Sin evidencias de incremento en los pasajes durante asueto de Nochebuena

Como de costumbre, la temporada navideña en República Dominicana suele ver un flujo de personas, abarrotando las calles, con actividades de compras, y familias dirigiéndose a pasar Navidad junto a sus seres queridos a distintas provincias del país.

En temporada pasada, los vehículos llenaban las vías; también un notable aumento de pasajeros en el transporte público, con guaguas y carros rebosantes de pasajeros, mientras se dirigían a sus destinos.

Mientras que en estas navidades la concurrencia de pasajeros que se dirigen a sus provincias natales a celebrar las festividades navideñas con sus seres queridos, aún se mantiene tímida en las paradas ubicadas en el kilómetro 9 de la Autopista Duarte.

Parada del Cibao

"La mañana ha sido muy lenta pero esperamos que las personas que salgan de sus trabajos después de las dos de la tarde vengan", dijo Darío Mateo, administrador de la parada de ruta del Cibao.

"El año pasado a esta hora yo llamaba a otras personas solicitando guaguas para esta parada", dijo Mateo.

Además Mateo enfatizó que los precios se han mantenido estables desde el 2019 y que el pasaje de Cotui, Moca y Salcedo tiene un costo de RD$ 300 y el más caro RD$400 si el pasajero va a la provincia de Nagua.

No se evidencia aumento en los pasajes en estas navidades

En años anteriores, muchos dominicanos se preparaban para reunirse con sus seres queridos y viajar a diferentes destinos del país. Sin embargo, a diferencia de este año no se ha observado un aumento significativo en los precios de los pasajes.

En ambas terminales, personas consultadas por periodistas de LISTÍN DIARIO indicaron que el costo del pasaje se mantiene igual que el resto del año.

A pesar de que los precios de los boletos de larga distancia no han evidenciado ningún incremento significativo, las rutas de autobuses que viajan a provincias de República Dominicana no están como antes, en vista de que el flujo de guaguas es menor de lo esperado. Se demoran cerca de 35 minutos en salir y aun así no es suficiente para que se vayan completas.

Parada del sur

Desde las 4:00 de la mañana, la parada del Sur se encuentra disponible para realizar viajes hacia distantas provincias como, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Barahona, Baní e Independencia, entre otras localidades.

Ricky Sánchez, chofer de autobús de parada del sur, ubicada en la Duarte con avenida 27 de febrero, cuenta con cara de preocupación que las guaguas tienen más de 20 minutos tan solo con diez pasajeros.

Las paradas y estaciones, que normalmente estarían recurrentes de pasajeros presentan un ambiente más tranquilo, lo que plantea interrogantes sobre las razones detrás de esta disminución y su impacto en la economía local y los servicios de transporte.

"El año pasado a esta hora no había guagua, ahora están saliendo con cuatro y cinco pasajeros" dijo Sánchez.

Parada del Este

No obstante en la parada del Este, choferes dijeron que transcurren muchos pasajeros como lo habitual en años anteriores.

Poca circulación vehicular

Una inquietante calma envuelve los peajes que suelen ser un bullicioso cruce de caminos en estas fechas. Cada año familias a través de estos peajes se dirigen a distintas provincias del país.

A medida que los días pasan y la Navidad se aproxima, las casetas de peaje están experimentando una falta de actividad, con filas escasas y vehículos que apenas pasan.

Los conductores, que normalmente se ven rodeados por un mar de vehículos ansiosos por llegar a sus destinos, ahora llegan sin entaponamientos.

Esto ha despertado la curiosidad de muchos ciudadanos que cuestionan el hecho de la disminución del flujo vehicular en plena festividad de Nochebuena.