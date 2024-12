No es la primera vez que Trump habla bien de los dominicanos

Con el pronunciamiento de Donald Trump sobre los dominicanos, se reviven otras ocasiones en que el recién electo mandatario estadounidense se ha referido tanto al país como a su gente en diversos escenarios.

Antes de esta ocasión en la que manifestó que los dominicanos son “grandiosos” por el apoyo que le dieron para regresar a la Casa Blanca a partir de enero, también se refirió a los dominicanos de manera positiva en mayo de 2023.

En esta ocasión, Trump manifestó “We love Dominican people” (amamos a los dominicanos), durante una jornada deportiva realizada en un juego de golf en el Trump National Country Club, en Palm Beach, Florida.

En esa oportunidad, el empresario Frank Jorge Elías destacó que no era la primera vez que el exmandatario daba a conocer su sentir hacia los dominicanos, ya que en otros escenarios deportivos había expresado su admiración hacia esta nación.

Coinciden ambas ocasiones, en que la noticia ha salido del empresario Frank Jorge Elías o de su equipo de prensa, como esta última, donde en un comunicado divulgado a los medios de comunicación, se resalta que Trump agradeció a la comunidad latina en general por el apoyo en las urnas y de manera especial a los dominicanos.

Negocios

Más atrás, en el año 2007 el empresario norteamericano resaltó el buen clima de negocio y apoyo a la inversión extranjera que ofrece República Dominicana a sus inversores.

En ese entonces, expresó que el país contaba con las condiciones para que sus inversionistas se sientan seguros y destacó la proactividad del gobierno, que presidia Leonel Fernández, para facilitar el desarrollo.

Indicó que recibía llamadas sobre que lo traía a playas dominicanas, a lo que respondía “estoy haciendo cosas, estoy invirtiendo y las cosas están saliendo muy bien”.

Trump invirtió cientos de miles de dólares en Cap Cana, Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

Supuestos insultos

Cuando caminaba a la Casa Blanca en 2016, salió a relucir la noticia de supuestos “insultos” de su parte a los dominicanos, información que a pesar de no ser confirmada desató una serie de reacciones de ciudadanos y artistas.

Las supuestas afirmaciones del entonces candidato referían “me han condenado por las declaraciones que he hecho de los latinos. ¡Yo amo a los latinos nunca he tenido problemas con ellos! Solo una vez que un boricua trabajaba en mi casa y me robó unos huevos y un buzón, al principio no entendí por qué hizo tal estupidez por que le pagaba muy bien pero lo despedí instantáneamente".

El empresario habría dicho que “precisamente estas personas (Puerto Rico) son gente trabajadora no tanto como los dominicanos, la diferencia que Santo Domingo es un país "tercermundista" y Puerto Rico si no me equivoco es una isla que las personas de ahí se creen que es un país pero, no es un país porque nosotros los mandamos o sea esa isla nos pertenece (a los Americanos)”.

Asimismo, se dijo que llamó “hediondos” a los dominicanos.