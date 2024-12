Hackean teléfonos de dirigentes de la Fuerza del Pueblo

Una supuesta serie de hackeos a teléfonos de dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP) alarmó a miembros del partido luego de la difusión de un comunicado de la referida organización política.

Hasta el momento solo se han reportado cuatro afectados: Octavio López, Paíno Abreu, Ignacio Ditrén y Denny Marte, según informa la secretaría de gestión operativa de la Fuerza del Pueblo.

La información fue distribuida a través de la plataforma X (anteriormente Twitter), canal mediante el cual también se instó a los demás miembros del partido a no difundir "información sensible" no realizar "transferencias solicitadas" y a "tomar las precauciones necesarias"

Por el momento se desconocen los culpables, intereses y detalles adicionales del incidente.