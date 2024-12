"Chelo Regidor", señalado como sicario y líder de banda en Los Alcarrizos, fue asesinado en España

El dominicano José Luis Alvarado, alias Chelo Alcarrizos, Chelo Regidor y Chelo Cartucho, fue acribillado por dos encapuchados el pasado miércoles en el municipio de Caraballo, perteneciente a La Coruña, Galicia, España.

De acuerdo a las imágenes, el joven se encontraba en el bar Castro, ubicado en la Rúa Río Anllóns, alrededor de las 8:00 de la noche, compartiendo junto a otras personas y al avistar los encapuchados, salió corriendo al baño del negocio donde fue acribillado, en un supuesto ajustes de cuenta. Este bar es un negocio hostelero de ambiente latinoamericano.

Los dos hombres llegaron en patinetas eléctricas y huyeron en ellas del lugar luego de cometer el crimen. De acuerdo a los medios de España, José Luis Alvarado murió de un disparo en la cabeza.

“Los asesinos parecían tener muy claro el objetivo: sabían a quién buscaban y que era alguien que de forma habitual estaba en ese local. En principio, queda descartada la hipótesis del robo, ya que los autores no se llevaron nada, ni de la víctima, ni del establecimiento”, apunta el diario La Voz de Galicia.

El asesinato, según los peritos policiales, se realizó por encargo y fue ejecutado por posibles sicarios.

Aunque las autoridades españolas dicen que “en Caraballo vivía con perfil bajo”, en República dominicana se le conoce por varios hechos delictivos.

“Se nos fue un líder, un guerrero, un hombre de labores comunitarias, el cual siempre estaba para la comunidad”, se lee en una publicación sobre su muerte en la red social de Facebook.

Vida en RD

De acuerdo a los medios de comunicación del país, Chelo Cartucho, fue candidato a regidor para las elecciones de 2016-2020 por el Partido Revolucionario Moderno, pero desistió de sus aspiraciones en mayo de 2015, tras disparar en la cabeza contra el segundo teniente Herpi Castro Corporán, de 42 años, mientras el agente participaba en un desalojo en Los Alcarrizos.

Además, este joven es señalado como líder de una banda dedicada al narcotráfico y sicariato en el barrio Santa Bárbara, del Kilómetro 17 de la Autopista Duarte, Los Alcarrizos.

De acuerdo a un video publicado en las redes sociales, se le escucha decir que es uno de los creadores del barrio Santa Bárbara, que de acuerdo a los informes se creó por el robo de tierras.

Supuestamente, este joven también está vinculado al narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador.

En agosto de 2021, la prensa local vuelve a revivir su nombre, luego de que una disputa por un punto de ventas de drogas en Los Alcarrizos, dejara varias personas muertas. El intercambio de disparos se produjo entre miembros de la banda de “Papo trenza” y la suya. En ese momento la prensa apuntaba a que guardaba “prisión por otros delitos”.

El 26 de diciembre de 2022, la Policía Nacional informó que Chelo Regidor fue apresado en Colombia, luego de que viajara a ese país suramericano, el 22 de este diciembre, tratando de huir de la justicia dominicana, vinculado al secuestro de empresarios y comerciantes en diferentes partes del país.

Según el reporte, su banda fue la responsable de ejecutar varios secuestros en noviembre de 2022 en la provincia de Barahona.

Más adelante y en 2023, su nombre volvió a salir en los periódicos locales, luego de que las autoridades apresaran a más de 300 personas en un "teteo" clandestino en el sector Santa Bárbara, Los Alcarrizos. Algunos diarios recogen que el nombre del lugar donde se encontraban los jóvenes, mayoría menores de edad, es «Chelo Regidor».

En un video de agosto de 2023, este joven dice que el “mayor Abelino, le desbarató el negocio con demagogia y maldad”, supuestamente porque el oficial exigía una suma de 300 mil pesos semanales.

“Yo no vivo en el país, me fui del país hace un tiempo, él quiere que yo le dé una suma de 300 mil pesos semanales, porque él dice que yo tengo que dárselo, porque yo soy el que sé del sistema de Los Alcarrizos, donde yo no tengo nada que ver con eso”, dice en el video.

Se desconoce cómo y desde cuándo este joven vivía en España.