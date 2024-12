Advierten sobre un enlace sospechoso para verificar el bono navideño 2024

Desde tempranas horas de ayer martes, a través de la plataforma de WhatsApp, usuarios han compartido un enlace sospechoso, en el que se invita a verificar a las personas si están hábiles para recibir el bono de RD$1,500 que entregará el Gobierno dominicano.

La página identificada como “bonogob.org” no se corresponde con la habilitada por el Programa Supérate y la misma, además de tener faltas de ortografía, no posee logos e identificación del Estado dominicano.

“Gobierno inicia la distribución del Bono Navideño 2024 $1,500, aplica ahora. Más de 4.21 millones de bono para aplicar. Requisitos: El solicitante debe tener 15 años o más. Para ayudar todas las personas necesitada Abierto a todas las madres del país. Dinero en efectivo; Sistema educativo, Sistema de salud. Solicitar tu tarjeta aquí”, dice al tiempo de adjuntar un enlace.

Al abrir el enlace aparece una imagen que se corresponde al Programa de Asistencia nutricional (PAN), de los Estados Unidos. Al hacer clic sobre el enlace de la página se lee además “Bono Navideño 2024 para ayudar a todas las personas necesitadas $1,500, regístrate para obtener tu tarjeta”, al tiempo que se le pide a las personas introducir su número de cédula.

“Es una estafa”, respondió Gloria Reyes, directora del Programa Supérate, al ser consultada sobre la página web.

Se invita a las personas a no entrar a esta página y no ingresar sus datos personales.

La página creada por el Gobierno es https://bononavidad.presidencia.gob.do/ y la misma se encuentra fuera de servicio después que se saturara por la cantidad de personas que intentaban verificar si eran elegibles.

VERIFICACIóN

Con el anuncio del Bono Navideño que otorga el Gobierno, miles de dominicanos han intentado ingresar a verificar si forman parte de los tres millones que serán beneficiados con los RD$ 1,500.

Desde el domingo, la página oficial de verificación ha presentado fallas, esto junto a quejas de personalidades políticas, que al ingresar su cédula califican para optar por la gracia estatal.

Ante esta situación, la directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, y el organismo, han emitido varios comunicados explicando lo que pudo haber causado la caída del sistema y la aparición de políticos, como el expresidente Leonel Fernández.

Al anunciar las actividades programadas por Navidad el 25 de noviembre, el presidente Luis Abinader fue cuestionado por la seguridad de este sistema.

Sobre esto, aseguró que, contrario a las fundas otorgadas durante pasados gobiernos, esto es más efectivo porque las personas se registraban.

“Eso sí, era difícil, porque esa fundita paraba en cualquier casa y (ahora) en cada tarjeta tiene que registrarse la persona y ya la gente lo conoce y lo hace y le gusta y se le respeta la dignidad también”, manifestó.

Las primeras declaraciones luego de que inició el proceso de verificación ocurrieron el domingo, a pocas horas de la caída del sistema, de parte de Gloria Reyes, donde manifestaba que esas “son cosas que pasan con la tecnología”.

La funcionaria indicó que, debido al incremento de beneficiarios, muchos ingresaron a la página web dispuesta por el programa de ayuda social, manifestando que “no era algo que hay que ponerle tanta atención; espero que en las próximas horas el sistema pueda activarse”, fue lo que dijo Reyes al ser cuestionada por la prensa.

El lunes, el segundo pronunciamiento fue a través de un comunicado, donde además de pedir disculpas por las fallas registradas, aseveraron estas se presentaron por la cantidad de personas ingresando al mismo tiempo.

Mientras que, por el caso de las personas que se han quejado por figurar como beneficiarios, aun sin cumplir con las condiciones socioeconómicas, Supérate informó que se trabajaba en una lista definitiva de beneficiarios únicos.

“Aclaramos que las personas que han sido verificadas y que no cumplen con los parámetros establecidos no recibirán el apoyo gubernamental”, cita el referido comunicado, en el que además se especifica que para ser beneficiado la persona debe ser desempleada o percibir un salario formalizado por la Tesorería de Seguridad Social (TSS) que no supere los RD $30,000.

Agregan: “Para las tarjetas del Bono Navideño se priorizan hogares de bajos ingresos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, transando en la nómina de Supérate y que son categorizados como ICV-1 y ICV-2 en la base de datos de hogares elegibles del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben)”.

Más tarde, en La Semanal con la Prensa, Gloria Reyes volvió a referirse a los bonos, aseverando que no habrá digitales, sino una página de consulta, ratificando que alguien salga en la misma no se relaciona con que vaya a ser beneficiado.