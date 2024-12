Bono navideño: lo que se ha dicho desde su anuncio y las fallas presentadas

Con el anuncio del Bono Navideño que otorga el Gobierno, miles de dominicanos han intentado ingresar a verificar si forman parte de los tres millones que serán beneficiados con los RD$ 1,500.

Desde el domingo, la página oficial de verificación ha presentado fallas, esto junto a quejas de personalidades políticas, que al ingresar su cédula califican para optar por la gracia estatal.

Ante esta situación, la directora del Programa Supérate, Gloria Reyes, así como el organismo han emitido varios comunicados con distintos postulados sobre lo que pudo causar la caída del sistema y la aparición de políticos, como el expresidente Leonel Fernández.

Al anunciar las actividades programadas por Navidad el 25 de noviembre, el presidente Luis Abinader fue cuestionado por la seguridad de este sistema, donde aseveró que contrario a las fundas otorgadas en gobiernos pasados, esto era más efectivo, puesto las personas se “registraban”.

“Eso sí era difícil, porque esa fundita paraba en cualquier casa y esta cada tarjeta tiene que registrarse la persona y ya la gente lo conoce y lo hace y le gusta y se le respeta la dignidad también”, manifestó.

Las primeras declaraciones luego de que inició el proceso de verificación ocurrieron el domingo, a pocas horas de la caída del sistema, de parte de Gloria Reyes, donde manifestaba que esas “son cosas que pasan con la tecnología”.

La funcionaria indicó que debido al incremento de beneficiarios muchos ingresaron a la página web dispuesta por el programa de ayuda social, al tiempo de manifestar que “no era algo que hay que ponerle tanta atención”.

“Esas situaciones de sistema son cosas que pasan en la tecnología, no es algo que hay que ponerle tanta atención, espero que en las próximas horas el sistema pueda activarse”, fue lo que dijo Reyes al ser cuestionada por la prensa.

El lunes, el segundo pronunciamiento fue a través de un comunicado, donde además de pedir disculpas por las fallas registradas, aseveraron estas se presentaron por la cantidad de personas ingresando al mismo tiempo.

Mientras que, por las personas que externaron sus quejas por figurar como beneficiarios, aun entendiendo no cumplen con las condiciones socioeconómicas, Supérate informó que se mantenían trabajando en la lista definitiva de beneficiarios únicos.

“Aclaramos que las personas que han sido verificadas y que no cumplen con los parámetros establecidos no recibirán el apoyo gubernamental”, cita el referido comunicado, en el que además se especifica que para ser beneficiado la persona debe ser desempleada o percibir un salario formalizado por la Tesorería de Seguridad Social (TSS) que no supere los RD $30,000.

Agregan: “Para las tarjetas del Bono Navideño se priorizan hogares de bajos ingresos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad, transando en la nómina de Supérate y que son categorizados como ICV-1 y ICV-2 en la base de datos de hogares elegibles del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben)”.

Más tarde, en La Semanal con la prensa, Gloria Reyes volvió a referirse a los bonos, aseverando que no habrán digitales, sino solo una página de consulta, ratificando que alguien salga en la misma no se relaciona con que vaya a ser beneficiado.

“El primer año nosotros hicimos solo un millón de bonos, este año tenemos tres millones de bonos, la República Dominicana no tiene tres millones pobres extremas o personas pobres, tiene menos de un millón de personas en situación de pobreza”, sostuvo.

Reyes explicó que la ampliación en la cantidad de personas, ocurre por peticiones realizadas por ciudadanos, de incluir a desempleadas, personas desocupadas o de bajos ingresos y pensionadas, que antes no calificaban.

El presidente Luis Abinader, también juzgo que la oposición critique todo, así como manifestó que antes las cajas que otorgaba el Estado carecían de personalización para elegir los beneficiarios y ahora además de entregar la ayuda “de manera digna”, se da a quienes lo necesitan.

“Yo pensaba que no iban a llegar a criticar el bono, pero la diferencia es notable, ellos daban, supuestamente, un millón de cajas y nosotros estamos damos tres millones de bonos, las cajas se la daban a quien ellos querían y aquí estamos dando un bono con ciertas limitaciones dentro del criterio de cada quien, pero lo importante de todo esto es que aquí se trata de manera digna, no es empujando, tirando la caja, además de triplicar la cantidad de personas que se le está entregando”, manifestó el mandatario.

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Ante la salida del sistema de la página, Gloria Reyes recomendó a los ciudadanos acudir donde los presidentes de Junta de Vecinos, iglesias y otras organizaciones comunitarias para verificar si están incluidos entre los beneficiarios.

Para verificar si una persona es beneficiada o no, lo primero que se debe hacer es ingresar a la página https://bononavidad.presidencia.gob.do/ y colocar el número de cédula y dar clic en la opción que dice “no soy un robot” para luego dar clic en “consultar”.

A partir de ese proceso, la página confirma si es beneficiado o no. En caso de ser así, a través de la tarjeta MasterCard Banreservas será la vía por donde se recibirá el dinero.

El siguiente paso es esperar que llegue un código de seis dígitos al número celular de la persona. Con el código se podrá retirar el dinero en automático de Banreservas o en los subagentes autorizados del banco, a través de “Tu Efectivo”.

En cualquier establecimiento autorizado del país se podrá utilizar.

Para saber si serás beneficiado o no debes ser ciudadano dominicano residente en el país, tener una cédula de identidad válida y devengar un ingreso mensual por debajo de los RD$ 29,999.