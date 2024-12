Paremos la invasión de vientres

Las cifras de la invasión de vientres de haitianas siguen indetenibles, alcanzando en octubre 40% de todos los nacimientos registrados en las maternidades públicas.

Ningún país en el mundo permite ni puede permitir algo semejante, sin comprometer gravemente su supervivencia como nación y su identidad nacional. Esto, independientemente de los miles de millones de pesos que significa una carga para el Estado.

Para ser justo, no es un problema que inició en este gobierno. Es un fenómeno que se viene dando desde hace más de 2 décadas ante la mirada indiferente de los gobiernos que hemos tenido, de las élites políticas y económicas, que se ha agravado a los niveles insostenibles que hoy están.

¿Tiene obligación internacional el país de ceder sus hospitales y maternidades a Haití? No existe ningún tratado internacional que pueda obligarnos a nuestra autodestrucción ni asumir ese inmenso costo, bajo ningún argumento, a la luz del derecho internacional.

La ONU y las ONGs han estado trabajando con complicidad de manos dominicanas en el traslado de población haitiana a RD y en fomentar el paritorio haitiano en nuestro territorio como parte de un plan de fusión RD-Haití.

Urge desde el gobierno tomar medidas, porque estoy convencido que si no se toman con la premura debida habrá en corto plazo un choque de poblaciones.

Por más que algunos cuadros del fusionismo confíen en que los dominicanos seguirán durmiendo y anestesiados sobre el tema, como lo han estado por años, está cerca el día en que despertarán para defender sus hospitales, maternidades y escuelas.

A mi amigo el presidente Abinader le digo con toda sinceridad que todos los logros que pueda alcanzar como gobernante en otras áreas, serían eclipsados por los efectos de la invasión haitiana, física y de vientres, si no la detiene a tiempo.

El presidente Abinader y los amigos de la dirección del PRM deben comprender la coyuntura histórica en que está RD. El pueblo les dió todo el poder hace unos meses en urnas.

Ese pueblo espera defensa y patriotismo con medidas urgentes para detener la invasión haitiana. La coyuntura internacional ayuda a que este tema pueda ser abordado con efectividad.

La llegada del presidente Trump a la presidencia de EU y Marcos Rubio al Departamento de Estado favorece a RD para tomar medidas drásticas de orden migratorio y de defensa nacional similares a las que ellos y su nuevo gobierno harán en EU a partir del 20 enero.

El mayor legado que pueden dejar la presidencia de Luis Abinader y el PRM como partido es usar el poder que tienen hoy para ordenar el desorden migratorio agravado por el colapso de Haití. Están a tiempo y no hay ninguna justificación para no hay ninguna justificaci[on para no hacerlo.