Leonel Fernández dice a Abinader es imposible lograr hambre cero para 2028

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, aseguró este lunes que será imposible para el gobierno del gobernante Luis Abinader alcanzar el hambre cero en el país.

Así lo consideró Fernández, durante una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional de la FP, mientras reaccionaba a la ponencia compartida ayer por el presidente Abinader a propósito del venidero fin de año y sus primeros 100 días de gestión del periodo 2024-2028.

“No es posible. No es que no quisiéramos. Lo que en la FP es que no sea en el 2028, sino que sea en el 2025 que se haya eliminado por completo el hambre en la República Dominicana, pero los números no cuadran”, dijo.

El expresidente de la República realizó lo que para él es una afirmación, fundamentándose en varias situaciones de crisis que han afectado durante los últimos años a todos los países, como es el caso de la pandemia covid.

Es por esta razón que “nadie puede albergar esa esperanza” de que “pueda haber hambre cero” para el año 2030, que encabeza la lista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)trazados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Inflación de 33%

A pesar de que “presuntamente” el Banco Central ha reducido la tasa de interés, la tasa de inflación acumulada desde 2020 registra u aumento de un 33%, al acercarse el final de este año.

Según explicó, esto ha elevado el costo de la canasta básica a RD$44,000, situado en el pasado en RD$27,000 en el territorio nacional.

“Habiendo subido el costo de la canasta básica ¿cómo el presidente considera, que, con un poder adquisitivo disminuido, la gente podrá eliminar la situación del hambre”, destacó.

Indicó en una declaración dirigida al presidente Luis Abinader que este es el panorama es el cual no le permite a los dominicanos ser tan optimista.

Reforma fiscal

Para Fernández, Abinader no es un “buen portador” para anunciar el compromiso de la reducción del hambre, alegando que fue la misma persona que intentó aumentar los impuestos a alimentos con una reforma fiscal.

Abinader aseveró que el proyecto de ley de Modernización Fiscal elaborado por el Gobierno del presidente Abinader pretendía colocar tributos a algunos productos no industrializados.

No obstante, el Poder Ejecutivo decidió retirarla del órgano legislativo ante el rechazo que compartió diversos sectores de la sociedad.

“Usted paga un 16 o 18% de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS) por un jugo de tomate. Pero, este gobierno aspiraba a que se pagara un 18% de impuesto al tomate, al ñame, a la naranja… a todo”, expresó.

Fernández le cuestionó al presidente Abinader cómo pretendía lograr números significativos en los Indicadores de hambre en el país, mientras continúan implementando medidas contrarias.

“Si usted está encareciendo el precio de los alimentos básicos, ¿cómo usted dice que va a eliminar la pobreza?, cuando la está poniendo fuera del alcance del dominicano promedio. El presidente que nos excuse, pero ya no nos puede engañar”.